Téměř devět tisícovek diváků se v pátek večer rozhodně nenudilo. Bylo to jako na houpačce… Olomouc rychle vedla, Sparta srovnala, hosté vzápětí opět odskočili, domácí zase srovnali… Po první třetině platil stav 2:2 a zlom zápasu přinesla ta druhá. V polovině zápasu se Olomoučtí dostali potřetí do vedení, ale to jim vydrželo jen pár vteřin a ještě do druhé sirény sparťané dvakrát udeřili a rázem to bylo 5:3. Zbytek zápasu už si pohlídali a navíc ještě přidali jeden gól.