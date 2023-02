Na první gól se čekalo až do poloviny zápasu a byl to frýdecký Haas, kdo otevřel střelecký účet. S domácími to ale nezamávalo, rychle srovnal Klikorka a před odchodem do šaten strhl vedení na sešívanou stranu Šmerda. Rozhodnutí padlo v závěrečné desetiminutovce, kdy nejprve navýšil náskok Strnad a při hře hostů bez brankáře dal výsledku konečnou podobu Všetečka.