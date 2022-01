V Edenu to byl v sobotu opravdu divoký začátek. Desátá vteřina, dělovka Vebera od modré a 1:0. Čtyřicátá vteřina, dělovka Hovorky od modré a 2:0. A tím to ještě zdaleka nekončilo… Desátá minuta třetí gól v podání Machače a dvanáctá čtvrtý v podání Kružíka.

Hrozící se debakl se ale nekonal. Do druhé třetiny nastoupili hosté jako vyměnění, přidali na bojovnosti a krátce po změně stran to bylo už jen o dva góly, když se prosadili Křemen s Dostálkem.

Slávisty to trochu probudilo z letargie a jen díky skvělým výkonům obou brankářů se už skóre platné ve 24. minutě až do konce nezměnilo. Hosté nevyužili v závěru dvojnásobnou přesilovku, ani hru bez brankáře.

"Nebýt našich brankářů, výsledky vypadají úplně jinak. Ale jsme rádi, že se vyhrává," přiznal útočník Daniel Kružík, který si v posledních pěti zápasech připsal pět kanadských bodů.

Slávisté prolomili domácí prokletí. Navázat na to budou chtít s Havířovem

Že si slávisté zápas zkomplikovali sami a mohli ho dohrát mnohem více v klidu, potvrdil i trenér Pražanů Pavel Kolařík. "Rozhodlo se už v první třetině, konečně jsme měli dobrý vstup do zápasu. Hned první dvě střely nám tam spadly a to nás uklidnilo. Zbytek třetiny jsme hráli velmi solidně. Bohužel od druhé třetiny jsme si chtěli hrát s kotoučem v obranném pásmu a to se nám nevyplatilo. Zbytečně jsme si to zdramatizovali, o konci mělo být rozhodnuto daleko dřív," poznamenal.

"Náš herní projev po první třetině byl katastrofální až ostudný. V kabině jsme si k tomu něco řekli a pak nám pomohli dva vstřelené góly ve druhé třetině. Nakonec jsme to utkání dohráli se ctí, myslím že i v poslední třetině jsme byli lepším týmem. Ztrátu z první třetiny se nám ale nepodařilo stáhnout," dodal jeho havířovský protějšek Tomáš Potěšil.

Slavia - Havířov 4:2 (4:0, 0:2, 0:0)

Branky: 1. Veber (Kružík, Knotek), 1. Hovorka (Duda, Machač), 10. Machač (Brož), 12. Kružík (Knotek, Kafka) - 23. Křemen (Tjurin, Lytvynov), 24. Dostálek (Hudeček, Doktor). Rozhodčí: Wagner, Bejček – Coubal, Kokrment. Vyloučení 2:2. Bez využití. V oslabení 1:0.

Slavia: Málek – Krejčí, Veber, Duda, Hovorka, Vlček, Havel – Kafka, Knotek, Kružík – Šteiner, Machač, Brož – Doležal, Poletín, Kern – Petrov.