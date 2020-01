Právě masku populárního zpěváka si totiž český hokejista nasadil, a byť za svůj kousek sklidil velký aplaus publika, na jeho sportovní výkon to už tolik pozitivní vliv nemělo, protože pražský rodák dokázal sotva zakončit a jeho protějšek neměl se zákrokem nejmenší problémy a nakonec celou soutěž vyhrál.

Hertl při svém pokusu hned na začátku viditelně podklouzl. „Udělal jsem to záměrně,“ řekl po svém vystoupení. „Bylo to jako vtip, ale když jsem spadl, maska se začala pohybovat, takže jsem neviděl puk, tak jsem byl před střelou trochu nervózní,“ vysvětloval Hertl, proč mu jeho pokus nevyšel úplně ideálně. „Mohu říct, že jsem byl na pár vteřin Justinem Bieberem,“ smál se však.

Hey @justinbieber, what you think??? :-)))) pic.twitter.com/75bo5kf9rR