Za sebou má i úvodní minuty v profesionálním hokeji, trenéři Tvrzník s Kolaříkem ho poslali na pár minut do utkání v Sokolově. "Hrozně jsem se těšil, ale nervózní jsem samozřejmě byl. Kluci mě uklidňovali a říkali mi, ať hraju svoji hru, že na to úplně v klidu mám, to mi hodně pomohlo," vypráví.

Když se vyhrává, vždy se hraje lépe. A v Sokolově zmiňovaný zápas slávisté zvládli. I díky tomu byl debut mezi dospělými podařený. "Díky výhře byl ten zážitek o to lepší. I oslava v kabině byla super, tu jsem se mi moc užil a byl jsem šťastný, že jsme vyhráli," pokračuje. Ze zcela opačné strany si tak mohl užít děkovačku fanoušků s hráči. "Byla to moje první děkovačka v téhle pozici. Vždycky, když jsem se šel kouknout na áčko, tak jsem stál v kotli, a teď jsem při ní byl na ledě na opačné straně, to byl hezký pocit," usmívá se.

Maxmilian je rád za každou příležitost, kdy si může s áčkem zatrénovat. "Je to mnohem rychlejší tempo, než na jaké jsem byl předtím zvyklý, a když potom nastoupím třeba v juniorce, tak cítím, že když nahraju puk, tak hned vyrážím a nestojím jak dřív, snažím se prostě být pořád ve hře. Už když jsem nastoupil, tak mi kluci říkali, jaké jsou hlavní rozdíly mezi juniorským a mužským hokejem. Tréninky mi pomohly přizpůsobit se tomu tempu pak v zápase za áčko," porovnává dva zcela odlišné světy.

Se zapadnutím do kabiny neměl vůbec žádný problém. "Někteří kluci si mě vzali pod křídla. Jestli můžu někoho vyzdvihnout, tak bych zmínil Karla Klikorku, to je super kluk a hodně mi pomáhá, a Lukáše Strnada, se kterým se znám z juniorky. Samozřejmě jako mladý tam mám nějaké povinnosti, ale na to už jsem zvyklý z juniorky. A někdy jsem tak trochu terčem zábavy, ale to všechno k tomu patří," říká.

Před sebou má jasný cíl, pokusit se vybojovat s dorostem mistrovský titul. "Všichni máme v hlavě, že máme na to, abychom ho získali. Znamenalo by to pro mě hodně, chci zažít se Slavií takový úspěch. Samozřejmě to není asi moc na mně, kde budu hrát, ale pokud budu v juniorce, tak tam je zase povinností postup a myslím si, že děláme všichni všechno pro to, aby se to povedlo, a já se tomu snažím co nejvíce pomoci," přibližuje náročný program hned ve třech slávistických týmech.

A k tomu reprezentace… Během reprezentační přestávky, která běží tento týden, odjel s národním týmem do 17 let na Turnaj pěti zemí do Švýcarska.

"Reprezentovat Českou republiku pro mě vždycky znamenalo to nejvíc. Vážím si každé pozvánky, která přijde, a moc rád na srazy jezdím, máme tam taky super partu. Čekají nás určitě zase hodně kvalitní zápasy a my tam samozřejmě jedeme podat ty nejlepší výkony a odvést maximum, co bude v našich silách. Těším se na to," dodává šestnáctiletý talent.

