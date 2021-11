Od začátku bylo všechno špatně. Když se šlo po první siréně do šaten, platil stav 0:3. "První třetina rozhodla," přiznal trenér Slavie Jiří Veber.

A slovy kritiky rozhodně nešetřil. "Rozhodla i naše neschopnost s tím něco udělat ve druhé a třetí třetině. Bohužel jsme si nezasloužili vyhrát, proto to skóre je tak hrozivé. Jsem si toho moc dobře vědom. Čekali jsme, že to bude proti Litoměřicím náročné, což bylo. Byly prostě lepší," dodal.

Jeho svěřenci museli neustále dotahovat a když se konečně prosadili, dostali další gól. Na jedné straně křeč, na druhé pohoda a další dva góly ve třetí třetině.

"Zápas rozhodla první třetina, jinak to byl vyrovnaný hokej. My jsme byli produktivní, dali tři góly, takže to pro Slavii bylo hodně kruté. Klíčový moment byl, když Slavia snížila na 1:3 a my jsme hned využili přesilovku na 4:1. Tam se zápas definitivně zlomil. Pak jsme to v klidu dohráli," těšilo litoměřického kouče Daniela Tvrzníka.

Těžší si to děláme jen sami. Když budeme makat, zvedneme se, má jasno Veber

Slavia - Litoměřice 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)

Branky: 32. Brož (Pšenička, Krejčí)5. Klikorka (Malát, Černohorský), 15. Kadlec (M. Procházka, Přikryl), 19. Sihvonen (Přikryl, Válek), 33. Kracík (Válek, Koláček), 52. M. Procházka (Kadlec, Holý), 54. Kracík (Malát, Koláček). Rozhodčí: Jechoutek, Pilný – Baxa, Bělohlav. Vyloučení 5:4. Využití 0:3. Diváků: 453.

Slavia: Michajlov (20. Málek) – Krejčí, Veber, Duda, Havel, Hejda, Hovorka, Zelingr – Machač, Knotek, Bílek – Vlček, Žejdl, Kern – Brož, Pšenička, Šteiner – Petrov, Doležal, Havrda.

Litoměřice: Král – Marcel, Pinkas, Výtisk, Holý, Klikorka, Černohorský – Válek, Přikryl, Sihvonen – O. Procházka, Jícha, M. Procházka – Malát, Kracík, Kadlec – Urban, Koláček, Routa – Rouha.