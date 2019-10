Když krátce po startu druhé třetiny vstřelily Benátky gól na 0:2, vypadalo to, že sedmizápasová domácí vítězná šňůra hokejistů Slavie skončí. Ovšem po velkém obratu a nervy drásajícím závěru zůstaly body opět v Edenu. Sešívaní vyhráli 3:2 a jsou v tabulce první ligy jen dva body od druhé příčky.

Martin Michajlov. | Foto: Hc-slavia.cz

Úvod zápasu se Pražanům vůbec nepovedl a Benátky měly otěže zápasu jasně ve svých rukách. „Kdyby to bylo v první třetině 3:0 pro soupeře, nikdo by se nemohl divit. Bylo to bez pohybu, bez soubojů. Hodně nás podržel Martin Michajlov,“ chválil asistent trenéra Říhy Jan Srdínko svého gólmana, který je i ve svých 25 letech tím nejzkušenějším strážcem svatyně ze slávistické trojky.