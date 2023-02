Před reprezentační přestávkou jsou svěřenci trenérů Hořavy a Wallsona v perfektním rozpoložení a v klidu se mohou připravovat na rozhodující část sezony.

„Výhra nad Pardubicemi byla veliká vzpruha. Byl to obrovsky těžký zápas. Neměli jsme dobrý nástup, a přesto, že to bylo po první třetině 1:1, Pardubice byly lepší než my. V průběhu zápasu se hra vyrovnala, přesilovka pět na tři změnila ráz zápasu a od té doby byli lepším týmem,“ vrací se Řepík k nedělnímu šlágru.

Nadšení nepanuje pouze v hráčské kabině, ale takév kancelářích vedení klubu. Touha vyhrát první mistrovský titul od roku 2007 je obrovská.

„Jsem hrozně rád za úspěchy v posledních zápasech. Ukázali jsme obrovskou vnitřní sílu, otočili jsme zápasy s Vítkovicemi i Pardubicemi. Mám z týmu skvělý pocit. Nemůžeme ale podléhat uspokojení. Reprezentační přestávku rozhodně neproflákáme,“ vzkázal fanouškům na klubovém webu sportovní ředitel Petr Ton.

Klíčová událost dosavadního průběhu sezony byla změna trenérů. Když byl na začátku listopadu odvolán Pavel Patera, Sparta byla v tabulce třetí od konce. Nástup Miloslava Hořavy a jeho parťáka Hanse Wallsona lil do týmu neuvěřitelnou dávku čerstvé krve a tým začal hrát jako vyměněný.

„Působí to až neuvěřitelně, jako kdyby byl Miloš kouzelník. Když přicházel, o přímém postupu do play off jsme raději moc nemluvili. Bylo to jen přání. Teď jsme třetí a útočíme na druhou pozici. Přímý postup do čtvrtfinále je nyní jasný cíl. A Miloš? Samozřejmě, má u hráčů obrovský respekt, všichni byli z jeho návratu nadšení. Ale tým se začínal zvedat už před jeho příchodem a výrazně mu napomohl také Hans Wallson. Věřili jsme, že tento kádr má na mnohem víc, než předváděl v první polovině soutěže. Nyní se to potvrzuje a snad nadále bude,“ dodal Ton.

Tento týden je v plánu zmiňovaná reprezentační přestávka, v tom následujícím jedou sparťané ve středu 15. února do Karlových Varů, o dva dny později do Českých Budějovic a v neděli pak do Liberce.

