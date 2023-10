/FOTO, VIDEO/ Čtvrtá prohra v řadě a Slavia se stále nemůže odpoutat ze spodních pater tabulky Chance ligy. V sedmnáctém kole druhé nejvyšší soutěže hostila na domácím ledě v Edenu vedoucí Porubu a i přes dobrý výkon nakonec prohrála 1:3.

Slávisté doma podlehli vedoucí Porubě 1:3. | Foto: Deník/Michal Káva

"Zápas se mi samozřejmě hodnotí dobře, protože jsme vyhráli. První třetinu jsme hráli, myslím si, výborně. Bohužel jsme dostali gól. Ve druhé třetině nás Slavie dostala pod tlak a byla aktivnější. Ve třetí třetině už to bylo z jedné i druhé strany pohlídané. Oni chtěli dát gól, my jsme se drželi a ten hokej už nebyl takový. Ale jak říkám, první třetina pro nás, druhá pro Slavii. Děkujeme," řekl po utkání kouč vedoucího týmu tabulky Jiří Režnar.

Slávisté vedli od osmé minuty, když si svůj první gól v červenobílém dresu připsal Slavík. Vyrovnání na sebe nenechalo dlouho čekat, do šaten se šlo za stavu 1:1 díky trefě Šedivého.

Ve druhé části byli domácí hráči o hodně aktivnější, ale své šance nedokázali proměnit a ve 25. minutě se hosté dostali do vedení, když se prosadil Střondala a těsně před druhou sirénou Razgals.

Třetí dvacetiminutovka byla ve znamení marného tlaku slávistů dobýt porubskou branku. V 51. minutě dostal hostující Šoustal dvakrát dvě minuty plus trest do konce zápasu a před domácími stála čtyři minuty dlouhá přesilovka. Během ní ale stříleli pouze mimo, mezi tyče se netrefili a hosté už si náskok pohlídali.

Tisková konference po utkání Slavia (Pavel Kolařík) - Poruba (Jiří Režnar):

"První třetina z naší strany nebyla dobrá, přesto jsme se dostali do vedení 1:0, ale tři vyloučení, z toho dvě minuty 5 na 3. Soupeř je těžký a zkušený, trestá každou chybu. Samozřejmě vyrovnal. Druhá třetina byla lepší, ale měli jsme zbytečné ztráty v přístupu do útočného pásma. Říkali jsme si to, že soupeř je kvalitní a trestá tyto chyby. Dvě přečíslení, dva góly," hodnotil zápas asistent hlavního kouče Slavie Daniela Tvrzníka Pavel Kolařík.

"Ve třetí třetině jsme ještě měli šanci dostat se do zápasu čtyřminutovou přesilovkou, bohužel za ty čtyři minuty byl gólman Poruby skoro bez práce. Nějaké střely tam byly, ale většina šla vedle brány. Jak říkám, tohle byla ještě šance jak se vrátit do zápasu, ale bohužel to nevyšlo," dodal.

Slavia - Poruba 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky: 9. Slavík (Slavíček) - 14. Šedivý (Tvrdoň, Klimíček), 25. Střondala (Tvrdoň, Klimíček), 39. Razgals (Christov, Voráček). Rozhodčí: Jaroš, Valenta – Malý, Štofa. Vyloučení 3:5 + Šoustal (Poruba) 10 a 20 min. Využití 0:1. Diváků: 811.

Slavia: Málek – Žovinec, Křepelka, Hrdinka, Holý, Klikorka, Kajínek, Kremláček – Průžek, Kulda, Brož – Beran, Knotek, Guman – Všetečka, Slavík, Slavíček – Havrda, Půček, Strnad.

Poruba: Bláha – Doudera, Voráček, Klimíček, Lemcke, Gutwald – Adamec – Šoustal, Střondala, Tvrdoň – Christov, Berisha, Razgals – Gřeš, Vachovec, Klímek – Šedivý, Krenželok, Mrázek.

