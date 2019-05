Otazníky kolem zdravotního stavu útočníka Radka Faksy z Dallasu, jenž posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa v Bratislavě, zvolna mizí. Pětadvacetiletý centr se po potížích se zraněným ramenem, které po dohodě s vedením Stars odsunuly jeho premiéru na šampionátu na čtvrtek, cítí připravený do turnaje zasáhnout.

Trenéři povolali Faksu jako kýženého centra, přestože jim bylo jasné, že dvě série play off NHL se na jeho těle musely podepsat. "Zbitý jsem. Hrál jsem v sezoně skoro 100 zápasů, což je velká porce. Hlavně v play off je to fyzicky náročné. Hraje se obden a hodně do těla, do toho navíc cestování, za ta dvě kola v play off jsem víc pobitý než v základní části. Teď mám ale pár dnů na to, abych si odpočinul. Vyšlo to super, že máme teď dva dny volna, a ve čtvrtek do toho vlítnu," řekl Faksa novinářům.