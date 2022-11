Pražanům se přitom první polovina zápasu proti Hanákům podařila a po gólech Simona s Řepíkem vedli ve 33. minutě 2:0. Přišly i další šance, ale místo třetího "uklidňováku" snížil na rozdíl jediného gólu Bambula. A o minutu později to bylo po trefě Orsavy 2:2…

"Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme první gól. Proti Olomouci je hodně důležité jít do vedení a trošku narušit jejich obrannou hru. Ve druhé třetině jsme dali pěkný gól v přesilovce. Bylo to 2:0. Tam se lámal zápas. Měli jsme několik dalších šancí, trefili jsme třikrát tyčku. Bohužel se nám nepovedlo dát třetí gól. Udělali jsme chybu, soupeř nám odjel a snížil na 2:1. Za minutu po naší další chybě vyrovnal," komentoval zápas trenér Sparty Patrik Martinec.

A bylo ještě hůře, hned po pár vteřinách třetí části poslal Olomouc do vedení Nahodil.

"Zápas, který jsme po dvou třetinách měli vést větším rozdílem, byl najednou vyrovnaný. Bohužel v první minutě poslední třetiny jsme dostali gól a Olomouc potom hrála velmi dobře. Do větších šancí nás nepustila a zápas kontrolovala," dodal Martinec.

Na konečných 2:5 pečetil dvěma góly Káňa. "Gól na 2:1 nás nakopl a potom jsme hráli ještě líp. Náš výkon byl týmový, hráli všichni. Nemůžu říct, že by měl někdo špatný zápas. Proti Spartě je to základ k vítězství. Devatenáct hráčů a gólman hráli na 100 procent a díky tomu jsme vyhráli," pochvaloval si olomoucký kouč Jan Tomajko.

HC Sparta Praha - HC Olomouc 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Branky a asistence: 15. Simon (Němeček), 33. Řepík (Kempný, Sobotka) - 35. Bambula (Kunc, Mareš), 36. Orsava (Olesz, Anděl), 41. Nahodil (Orsava, J. Káňa), 46. J. Káňa (Nahodil, Orsava), 59. J. Káňa (Dujsík). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Zíka, Ondráček. Vyloučení: 4:3. Využíti: 1:1. Diváci: 7627.

Sparta: J. Kovář (46. Kořenář) - Moravčík, Krejčík, Mikliš, Kempný, M. Jandus, Němeček - Řepík, Sobotka, Konečný - Simon, Horák, Buchtele - Tomášek, D. Vitouch, E. Thorell - Hauser, G. Thorell, M. Vitouch. Trenér: Patera.

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček, Mareš - Orsava, Nahodil, J. Káňa - Navrátil, Kusko, Klimek - Bambula, Menšík, Kunc - A. Rutar, Anděl, Olesz. Trenér: Tomajko.