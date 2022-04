Ale zpátky k zápasu… Po desetigólové přestřelce z pátého finále bylo jasné, že týmy budou hrát o něco opatrněji, což také byla pravda. Hra byla spíše vyčkávací, ale když se dostali hráči obou celků do tlaku, bylo na co koukat. To nejdůležitější se pak odehrálo během 95 vteřin mezi 15. a 16. minutou. Nejprve využil přečíslení třinecký Dravecký a krátce poté pak proměnil trestné střílení za seknutí Poláška do Růžičky Svačina.

"Nechali jsme si dát dva hloupé góly na začátku. Třinec má zkušený tým, čekal pak na vaše chyby, dobře bránil a my se trápili. Nedostávali jsme se před branku," uznala sparťanská opora Michal Řepík.

V tu chvíli klesly naděje sparťanů na obrat finálové série na bod mrazu. A s domácími hráči to také pořádně zamávalo. Hosté si byli vědomi náskoku, hráli v klidu a domácí naráželi na jejich obranný val.

Osobní statistiky bych vyměnil za možnost slavit, litoval po konci série Chlapík

Většina z více než 17 tisícovek diváků vypukla poprvé nadšením až v 53. minutě, kdy ztratil puk Marcinko, Řepík rychle přihrál Horákovi a ten se do odkryté branky nemýlil. Velké emoce pak propukly o chvíli později, kdy Růžička podle televizního záznamu píchl Poláška špičkou hokejky, ale rozhodčí faul neviděli a po šarvátce se pokračovalo dál.

Přesně dvě a půl minuty před koncem to Pražané zkusili v šesti bez brankáře. Třinečtí ale srdnatě bojovali, vyhazovali a Sparta se nemohla na delší čas usadit před brankou. Na výsledku už se nic nezměnilo, po závěrečné siréně propukla třinecká radost a trenéru Varaďovi vytryskly z očí "zlaté" slzy.

"Chci poděkovat rodině, neustále mě podporuje, i všem hráčům. Hráli na doraz, neměli to se mnou jednoduché, neustále od nich vyžaduji stoprocentní výkon. Jsem na ně pyšný," pokračoval Varaďa.

V čem byli jeho svěřenci lepší než sparťané? "Mají to zajeté, hráli třetí finále za sebou, opět vyhráli," míní Řepík. "Mají zkušený tým, který ví, jak tyhle série hrát. My máme spoustu kluků, kteří v této situaci stáli poprvé. Doufám, že kostra zůstane, přijdou další hráči a příští rok toho využijeme, dostaneme se do finále a budeme to my, kdo bude na vítězné straně," dodal.

V třinecké brance ve zlatém finálové zápase stál náhradník Marek Mazanec. A byl to dobrý tah. "Byl jsem hladový. Věděl jsem, že nemám co ztratit, kdyby se to nepovedlo, alespoň by si Kacetl odpočinul a měli bychom další pokus. Celý zápas jsem byl ve stresu, abych to klukům nepodělal, celé play-off na to dřeli. Dopadlo to ale dobře," usmíval se, než se rozjel pro zlatou medaili.

Třinecký útočník Daňo: Utrhli jsme se, ale snad jsme i nějaké góly pošetřili

Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 53. Horák (Řepík) - 15. Dravecký (M. Roman), 16. Svačina z trest. střílení. Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 17.220 (vyprodáno). Konečný stav série: 2:4.

Sparta: J. Hudáček - Matuškin, Němeček, Polášek, T. Pavelka, T. Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, Forman - Chlapík, Horák, E. Thorell - Šmerha, D. Kaše, Buchtele - Dvořáček, Vitouch, Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, M. Zbořil - M. Růžička, Marcinko, Daňo - Svačina, P. Vrána, Chmielewski - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenér: Varaďa.