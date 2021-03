Před hodně těžkou písemkou stáli v pátek večer hokejisté Slavie. Aby jim neskončila sezona, museli vyhrát na ledě vítězů základní části Chance ligy, kladenských Rytířů. Ti vedli ve čtvrtfinále play-off druhé nejvyšší soutěže 3:1 na zápasy a chystali se doma využít mečbol. To se jim také povedlo, ale ještě ke konci druhé části by si na ně nevsadil ani ten nejvěrnější fanoušek. Slávisté totiž vedli 3:0… Během pouhých 81 vteřin bylo ovšem srovnáno na 3:3 a v nervydrásajícím finiši Kladno nakonec uspělo 6:4, když využilo v samotném závěru přesilovku 5 na 3 a pak dalo gól do prázdné…

Chance liga, čtvrtfinále Kladno - Slavia - 5. zápas | Foto: Antonín Vydra

"Byl to hodně vypjatý zápas. Dostali jsme rozhodující gól v přesilovce na konci, ale předtím jsem tam přesilovky měli i my a nevužili je. To prostě rozhoduje zápasy, je to ohromná škoda, mrzí nás to," přiznal smutný útočník Slavie Jiří Doležal.