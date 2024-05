/FOTO, VIDEO/ Hokejisté Slavie, ani jejich fanoušci, by určitě nechtěli opakovat minulou sezonu, kdy se parta z Edenu zachraňovala až do posledních kol. Vedení klubu pracuje na posilách a zatím se jedná o velice zajímavá jména. Na nové tváře se mohou fanoušci těšit v brance, v obranných řadách i v útoku. V minulých dnech podepsali v Edenu nové smlouvy Oldřich Cichoň, Roman Přikryl a Michael Gaspar.

Úspěšnost zákroků 93.8 procenta bylo nejlepším výsledkem ze všech brankářů v nedávném play-off Chance ligy. Těchto čísel dosáhl litoměřický gólman Oldřich Cichoň. Ten vytvoří ve slávistických barvách dvojici s finským Paavo Hölsou a půjde tak o jeden z nejsilnějších tandemů v rámci celé soutěže!

„Z brankářů, o kterých jsme uvažovali, nám Olda vycházel nejlépe a jsme rádi, že se nám ho povedlo získat. Jedná se o velmi rychlého gólmana, bojovníka v bráně, navíc chytá v opačném gardu a pro soupeře je vždycky těžší na čtení, když máte v týmu jednoho leváka a jednoho praváka," vysvětluje jeho angažování trenér gólmanů slávistického A týmu Jan Chábera.

„Nabídka Slavie se mi líbila nejvíc, navíc můžu být doma. Doufám, že se nám tady povede s týmem udělat nějaký úspěch, abychom zvedli Slavii tam, kde má být,“ těší se dvaadvacetiletý Cichoň na nové angažmá.

Obranné řady vyztuží čtyřiadvacetiletý Michael Gaspar. Posledních deset let působil v Hradci Králové, kde si zahrál extraligu a na střídavé starty pomáhal také ve druhé nejvyšší soutěži.

„Je to hráč, který se pohybuje na hraně Chance ligy a extraligy, ale za mě patří svojí kvalitou spíš do vyšší soutěže. Věříme, že nám pomůže, odehraje tady parádní sezonu a my mu zase můžeme otevřít dveře zpátky do extraligy,” říká sportovní konzultant Slavie a hokejová legenda Patrik Eliáš.

"Bude to skvělý článek do naší obrany, může být na ledě za jakékoliv situace, je zodpovědný, umí zklidnit hru, zároveň je ale tvořivý a ofenzivní. Fyzickou hru nahradí chytrostí a zkušenostmi," přibližuje jeho největší přednosti.

Nejzvučnější jméno z prvních tří posil je do útoku. Zkušený devětadvacetiletý Roman Přikryl přichází z Karlových Varů. V nejvyšší soutěži si zahrál přes sto zápasů, téměř 350 jich pak absolvoval v různých klubech Chance ligy.

„Nabídka Slavie mě lákala, líbilo se mi, jakou budu mít roli a jaký tým tady bude. Vím, že o mě měl klub zájem už v průběhu minulé sezony a jsem rád, že to teď dopadlo,” těší Přikryla přesun na novou adresu.

A spokojený je i kouč Aleš Totter. "Roman je centr, tvůrce hry, šikovný hráč na přesilovku, ale může hrát i v oslabení. Známe se z předchozího angažmá v Budějovicích, kde jsem s ním měl velmi dobré zkušenosti. Zároveň si myslím, že má ještě větší potenciál a věřím, že to z něj dostaneme," poznamenal.

