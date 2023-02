Celek z pražských Vokovic nastupoval ještě v minulé sezoně v Krajském přeboru Prahy, kde v konkurenci pěti celků vyhrál základní část a následně ve vyřazovacích bojích dokráčel až do finále, v němž porazil TNP Praha. Po sezoně pak prošla zásadní proměnou středočeská krajská liga a Hvězda byla přizvána do společnosti týmů ze středních Čech.

Zpočátku to ale bylo pro Hvězdu pořádně těžké zvykání na novou soutěž. Celek z hlavního města čekal na první výhru až do osmého kola a v tu chvíli svítila na jeho kontě bodů hrozivá nula. „Jsme nováček a vybrali jsme si další nováčkovskou daň. Zatím doplácíme na nezkušenost,“ posteskl si trenér Hvězdy po jednom ze ztracených zápasů.

Pak ale přišlo utkání proti Vlašimi a vše se začalo v dobré obracet. Hvězda doma zvítězila 5:1, zapsala první body a konečně získala i trochu potřebného sebevědomí. Hned další utkání sice Pražané opět ztratili, příště už se ale radovali z prvního venkovního vítězství a začali pravidelně bodovat.

Tím pro Hvězdu odstartoval velký boj o účast v předkole play off. Situace v tabulkách jednotlivých skupin byla velmi vyrovnaná a každá ztráta znamenala velikou komplikaci. Hokejisté z pražských Vokovic ale na vysněnou metu přece jen dosáhli. Napomohly jim k tomu i skalpy silného Mělníka, Rakovníka nebo Velkých Popovic.

Hvězda tedy za 22 zápasů základní části posbírala 29 bodů a ve skupině Sever skončila na pátém místě, které nakonec zaručilo postup do předkola play off. Hlavními tahouny týmu byli v základní části Jan Klečka (12+7), Filip Čmejla (7+11) a Benjamín Velas (9+8).

Ve vyřazovacích bojích navíc šli hokejisté z hlavního města na Velké Popovice, tedy soupeře, kterého v základní části dokázali udolat. Start play off ale vypadal úplně jinak.

„Vstup do zápasu se nám vůbec nepovedl a Popovice využily domácího prostředí. Ke konci už jsme měli v hlavách druhý zápas série,“ přiznal Katz po vysoké porážce 1:7.

Kdo by si ale myslel, že je tím série hraná na dvě vítězná utkání rozhodnutá, ten by byl na omylu. Hvězda doma zabrala a také svému soupeři nasázela sedmičku! „Věděli jsme, že máme nůž na krku a musíme vyhrát, abychom sérii vrátili do Popovic. Byli jsme rádi, že jsme utkání zvládli a po zásluze jsme si rozhodující zápas vybojovali,“ těšila Katze výhra 7:3.

Rozhodující zápas na ledě Velkých Popovic pak nabídl vyrovnanou bitvu, která se mohla přelomit na kteroukoliv stranu. Šťastnější nakonec byli domácí, kteří se dostali do vedení, a hosté se o možnost zdramatizovat závěr připravili vlastní nedisciplinovaností. Velkopopovičtí si tak zajistili postup po výhře 3:1.

„Věděli jsme, že to bude jiný zápas než ve středu. Na soupeře jsme byli připravení, ale domácí hráli hokej, který v Popovicích hrají. Nastřelují kotouče, jdou za tím velmi tvrdě a jsou silní v osobních soubojích. Rozhodlo to, že byli zkušenější,“ měl jasno trenér Hvězdy.

Přestože pro něj a jeho svěřence náročná sezona skončila, mohla na straně Hvězdy panovat spokojenost. Vždyť úvodní kola rozhodně nenapovídala tomu, že by tenhle tým měl bojovat o postup do čtvrtfinále.

„Mužstvo chci pochválit za to, že jsme sérii odehráli skvěle a na krev. Když se ohlédnu za celou sezonou, tak myslím, že jsme ve Středočeském kraji zanechali dobrý dojem a byli jsme přínosem pro soutěž,“ zakončil Katz.

