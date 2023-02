„Skvělý zápas. Domácí začali výborně, zatlačili nás. My jsme začátek nezastihli, ale pak se to postupně vyrovnávalo. Musím zopakovat, že to byl skvělý zápas. Prohráli jsme, ale je to sport. Udělali jsme dvě chyby, domácí nás potrestali, ale jinak výborné,“ pochvaloval si zápas i přes porážku svých svěřenců trenér Miloslav Hořava.