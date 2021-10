První větší zlom zápasu přišel už v úvodu druhé třetiny, kdy kladenský Kubík pěkně využil po pasu Plekance přesilovou hrou a dorovnal tak vedení Spartyz první třetiny (Chlapík), ale už za půl minuty nechala kladenská obrana u tyčky volného Kašeho a ten nedal Bowovi šanci.

Sparta přežila kladenský tlak v přesilovkách a pak sama udeřila. Moravčík nastřelil brusli Řepíka a ten přišel ke gólu dost lacino.

Když už to vypadalo, že v Praze zůstanou všechny tři body, zkusili hosté dvě minuty před koncem odvolat gólmana Bowa a v power-play uspěl svou první trefou v dresu Kladna Kanaďan Dotchin. Vzápětí navíc fauloval sparťan Sobotka, hosté se poradili, opět odvolali gólmana a v převaze šesti proti čtyřem Jágr servíroval Plekancovi na bombu k tyči – 3:3!

Dechberoucí bylo i prodloužení, ale z obou stran. Nabitá O2 arena se skvěle bavila, Chlapíka vychytalv jasné tutovce Bow, na druhé stranězastavila Kubíka tyčka. V nájezdech pak uspěl pouze kladenský Filip.

„Musíme být šťastní, protože jsme dvě a půl minuty před koncem prohrávali o dva góly. Navíc v naší situaci jsou to zlaté dva body, které jsme ztratili ve čtvrtek s Kometou a dnes jsme si je vzali zpátky,“ usmíval se spokojený kouč Rytířů David Čermák.

Někdejší kladenský dorostenec a dnes trenér Sparty Josef Jandač byl naopak smutný už kvůli tomu, že na Spartu konečně dorazila vysoká návštěva.

„Závěr byl špatný a zkazil utkání. Nebyli jsme lepším týmem, přesto jsme to měli dohrát do vítězného konce. Nakonec si Kladno bod zasloužilo a v prodloužení byly šance na obou stranách. V nájezdech tam buď nasypeme všechno, nebo nic, tam se nám to zatím nesešlo,“ mrzelo Jandače, podle něhož Spartu trochu dobíhá náročný program a s Kladnem její hráči tahali nohy.