/FOTO, VIDEO/ Hokejisté Slavie potřebují body jako sůl. Doma ve středu večer brali proti jihlavské Dukle jeden za prohru 4:5 po prodloužení. Mohli brát všechny tři, ale také skončit s nulou.

Hokejisté Slavie přivítali ve 21. kole Chance ligy na domácím ledě Jihlavu. | Foto: Deník/Michal Káva

"Neodehráli jsme špatný zápas, celkově měl podle mě dobrou kvalitu. Otočit s Jihlavou za stavu 0:2 na 4:3 pro nás byla psychicky velká vzpruha, ale tři minuty před koncem jsme bohužel udělali zbytečný faul a soupeř to potrestal. Ale pochvala pro kluky. Makali a podali bojovný výkon. Takhle musíme pokračovat dál," hledal pozitiva asistent hlavního kouče Slavie Daniela Tvrzníka Pavel Kolařík.

Před polovinou zápasu totiž hosté z Vysočiny vedli 2:0 a i když domácí Klikorkas Beranem dokázali rychle vyrovnat, soupeři si okamžitě vzali vedení zpět.U důležitých momentů na přelomu druhé a třetí dvacetiminutovky pak byl útočník Slavie Průžek. Pár vteřin před koncem prostřední části srovnal a pár minut po začátku té třetí poslal domácí poprvé v utkání do vedení.

Tisková konference trenérů Kolaříka s Ujčíkem:

Zdroj: Youtube

To Slavii vydrželo skoro až do konce. Jihlava zvýšila tlak, odvolala brankáře a v čase 59:09 srovnala na 4:4, zápas tak musel do prodloužení. Z původně plánovaných pět minut se neodehrála celá ani ta první a jihlavský Štefančík rozhodl o tom, že bonusový bod se poveze pryč.

"Zápas byl na velmi slušné úrovni. A to předvedeným výkonem, nasazením i bojovností. Co se týče těchhle aspektů, zaslouží oba celky absolutorium. Bylo ale vidět, že oba týmy nejsou úplně v pohodě psychicky, protože góly, které padaly, byly docela po hrubých chybách. A to je právě asi ten důvod, co nás sráží. My vedeme doma 3:0 v posledním utkání a ztratíme ho. Teď jsme vedli 2:0 a soupeř málem také vyhrál. Takové zápasy potřebujeme dohrávat do vítězného konce," hodnotil jihlavský kouč Viktor Ujčík.

Ohlasy dvougólového domácího střelce Jiřího Průžka:

Zdroj: Youtube

Svěřenci trenérů Tvrzníka a Kolaříka jsou v tabulce Chance ligy po jejím 21. kole stále předposlední třináctí. Poslední je Frýdek-Místek, který překvapivě vyhrál v Kolíně 3:0 a díky tomu má na Pražany ztrátu pouhé tři body. Těsně nad Slavií, o jediný bod, je v tabulce Znojmo. A právě na jeho led jedou slávisté v sobotu. Další domácí zápas je čeká ve středu 22. listopadu s Prostějovem.

Slavia - Jihlava 4:5 po pr. (0:1, 3:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 28. Klikorka (Šmerha, Kulda), 30. Beran (Klikorka, Guman), 40. Průžek (Kulda), 44. Průžek (Holý, Beran) – 15. Kachyňa (Harkabus, Menšík), 27. Jelínek (Havránek, Dundáček), 30. Bilčík (Štefančík), 60. Menšík (Strejček, Čachotský), 61. Štefančík (Kachyňa). Rozhodčí: Rozhodčí: Valenta, Zavřel – Baxa, Beneš. Vyloučení 5:5. Využití 1:1. Diváků: 776.

Slavia: Málek – Žovinec, Křepelka, Kremláček, Holý, Kajínek, Klikorka, Stejskal – Průžek, Kulda, Šmerha – Beran, Knotek, Guman – Všetečka, Žejdl, J. Brož – Havrda, Slavík, Slavíček.

Jihlava: Stuchlík – Strejček, Bilčík, Dundáček, Kolář, Kachyňa, Kočí, Dvořák – Čachotský, Bartoš, Cachnín – Štefančík, Havránek, Šik – Harkabus, Menšík, V. Brož – Krajc, Berger, Jelínek.

Další výsledky 21. kola: Vsetín – Sokolov 4:0, Litoměřice – Přerov 4:2, Třebíč – Zlín 4:3 pr, Poruba – Pardubice B 4:1, Prostějov – Znojmo 7:3, Kolín – Frýdek-Místek 0:3.