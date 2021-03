První třetina přinesla ze strany Slavie zatím nejlepší hokej v dosavadním průběhu série. Před kladenskou brankou bylo neustále horko, ale domácí si samozřejmě museli dávat pozor i na ohromnou ofenzivní silu soupeře. V první části ale padaly góly pouze do jejich sítě a po trefách Kafky se Šmerhou se šlo do šaten za stavu 2:0.

Jestli slávističtí trenéři Miloš Říha s Pavlem Kolaříkem něco o přestávce říkali trenérům, určitě to muselo být, aby vedení drželi co nejdéle. Ovšem z druhé dvacetiminutovky ještě neuběhly ani tři minuty a Plekanec s Melkou srovnali na 2:2. Krejčí vzápětí v přesilovce střelou od modré vrátil sešívaným vedení, ale pak se během pouhých 97 vteřin trefil dvakrát Machala, jednou Frye a rázem platil stav 3:5.

To nahrávalo do karet Rytířům a se slávisty to nevypadalo dobře. Velmi důležitý moment ale přišel jedinou vteřinu před druhým odchodem do šaten, kdy snížil na rozdíl jediného gólu Šteiner.

Nesmiřitelný boj gradoval a v polovině třetí části srovnal Poletín. Ve zbytku normální hrací doby měli mírně navrch hosté, ale uzdravený brankář Michajlov se překonával. To platilo i v prodloužení, ale v jeho šesté minutě doklepl opuštěný puk za Košarišťanova záda Vlček a bylo hotovo.

Slavia - Kladno 6:5 po prodloužení

Třetiny 2:0, 2:5, 1:0 - 1:0. Branky: 13. Kafka (Šmerha, Barák), 18. Šmerha (Krejčí, Novák), 26. Krejčí (Novák), 40. Šteiner (Kafka, Brož), 47. Poletín (Vlček, Novák), 66. Vlček (Kuťák, Kružík) - 21. Plekanec (Hlava, Jágr), 23. Melka (Pitule, Hlava), 35. Machala (Suchánek, Plekanec), 36. Frye (Guman), 36. Machala (Jágr). Rozhodčí: Petružálek, Wagner - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení 7:9 + Marosz (Kladno) 10 minut osobní trest. Využití 2:2. Stav série 1:2.

Slavia: Michajlov – Sedlák, Krejčí, Buchta, Jeřábek, Novák, Říha, Barák – Ondráček, Poletín, Doležal – Šmerha, Vampola, Kafka – Kružík, Vlček, Pšenička – Brož, Šteiner, Kuťák.

Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Kehar, Sorokin, Snuggerud, Zacharčuk, Suchánek – Machala, Plekanec, Jágr – Guman, Marosz, Račuk – Hlava, Pitule, Melka – Hajný, Filip, Kubík.