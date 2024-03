Během sérií play-off jsou mimo samotné zápas v permanenci trenéři vymýšlející novou taktiku, maséři a fyzioterapeuti odstraňující šrámy a bolavá místa. Před rozhodujícím zápasem o postup do hlavní fáze play-off druhé nejvyšší hokejové soutěže mezi Jihlavou a Slavií budou mít plno práce také lidé z disciplinární komise. Na jedné straně budou řešit kapitána Slavie Tomáše Knotka a na druhé fanoušky Jihlavy napadající střídačku Pražanů.

Co se vlastně stalo? V prvním zápase v Edenu vyhráli slávisté 3:2 po prodloužení a zápas emočně nijak nevybočoval. Odveta na pelhřimovském stadionu, kde svoje domácí zápasy jihlavská Dukla v této sezoně hraje, byla ale od začátku nervózní, plná soubojů a vylučování. A právě z přesilovek Jihlavští trestali, ve druhé části se v početní výhodě prosadili hned čtyřikrát, čímž dali základ výsledku 7:2.

Před odvetou se ale mluví více o jiných událostech než o konečném výsledku…

Už během poloviny zápasu bylo rušno. Ve 30. minutě vyhnal třetí gól v jeho síti slávistického gólmana Hölsu z branky a pořadatelé museli řešit první konflikt jihlavských fanoušků se střídačkou Pražanů. Olej do ohně pak přidal i krosček slávisty Křepelky, za který dostal trest na pět minut a do konce utkání.

A vše pak explodovalo v poslední minutě. Do závěrečného hvizdu chybělo sehrát jen několik desítek vteřin, kapitán Slavie Knotek nesmyslně kolenem sestřelil domácího Jungwirtha, který musel z ledu za pomoci lékařů.

Jihlavští fanoušci se opět vrhli ke slávistické střídačce a trenér Daniel Tvrzník dostal hozeným předmětem do hlavy. V zápise o utkání k tomu stojí: "V čase 59:13 byl udělen trest 5+OK* za likvidační faul KOLENEM hráči H91 (Tomáš Knotek). Ve stejném čase došlo na střídačce hostujícího mužstva ke krvavému zranění na hlavě hostujícího asistenta trenéra (Daniel Tvrzník) ze strany fanoušků domácího celku."

Na faul Tomáše Knotka a následnou melu se můžete podívat zde.

Slávisté poté odešli do šatny a nechtěli dál pokračovat, na výzvu rozhodčího nakonec přišel závěr dohrát jen nejnutnější počet hráčů.

"Hostující tým opustil hráčskou lavici a zamířil do kabiny z obavy z dalšího zranění členů realizačního týmu. Týmu hostí byla poskytnuta lhůta dvou minut na opětovné znovuzahájení hry, s ohledem na výše uvedenou situaci došlo k prodloužení této lhůty za účelem dokončit utkání po vzájemné shodě s kapitány obou celků," zní dále v zápise o utkání vyplněném rozhodčími.

Faul Knotka na Jungwirtha by nakonec neměl mít vážnější následky. "Na ledě ten frmol kolem Jáchyma Jungwirtha asi vypadal hůř, než to je. Je v kabině, leduje a samozřejmě pojede na vyšetření. Teď nejsme schopní nic říct, ale není to tak, že byl naložený a odvezený do špitálu," říkal na pozápasové tiskové konferenci jeden z jihlavských trenérů Karel Nekvasil.

"Závěr je na celém zápase taková kaňkou. Ať už ten zbytečný faul za rozhodnutého stavu nebo i to, že něco přilétlo na jejich střídačku, trefilo to trenéra do hlavy. To je prostě škoda," dodal.

"Uvidíme, jak disciplinárka zareaguje na Lotarův (přezdívka Tomáše Knotka - pozn. redakce) faul, jestli bude potrestaný, ale taky jestli se zavře zimák, protože není možné, aby došlo ke krvavému zranění našeho trenéra. Uvidíme, jak svaz zareaguje," dodal hlavní kouč Slavie Aleš Totter. Již je ale jasné, že dnešní zápas se bude hrát za běžného režimu s diváky.

Rozhodující zápas předkola Jihlava - Slavia začíná dnes na pelhřimovském stadionu od 17.30 hodin. A že jde o hodně se ukázalo včera i v souběžně hraném dalším zápase předkola Přerov - Pardubice. Po jeho skončení se spustila hromadná bitka a rozhodčí rozdali přes stovku trestných minut…