Hokejisté Letňan dokráčeli v play-off druhé ligy až do finále, po třech odehraných zápasech jsou ale krok od vyřazení. Silnému Znojmu totiž zatím vstřelili jediný gól a třikrát padli. Poslední utkání o den odložila díra v ledu a nyní se série opět přesune na Moravu. Čtvrtý zápas se tam odehraje ve středu od 18 hodin.

Třetí finálové utkání druhé ligy narušila díra v ledu. V Letňanech se muselo dohrávat až druhý den. | Foto: HC Letci Letňany

Letci ovládli ve druhé lize celou skupinu Západ. V základní části skončili první a v play-off postupně vyřadili Děčín, Vrchlabí i Vyškov. Vše nasvědčuje tomu, že narazili až nyní proti našlapanému Znojmu. Mužstvo, které se netají ambicemi na postup, totiž od úvodu sérii jasně dominuje a během tří utkání inkasovalo jen jedinou branku!

Pro Letňany to bylo hořké vystřízlivění hned na úvod série. Ve Znojmě totiž inkasovaly rovnou desítku! Zlepšení přišlo hned v dalším zápase, ani tentokrát to ale na větší zdramatizování nestačilo. Domácí vedli už 4:0, když Vojtěch Kropáček alespoň korigoval skóre. A větší změnu nepřineslo ani třetí střetnutí, které se hrálo ve dvou dnech.

V neděli totiž musel být zápas předčasně ukončen už v jedenácté minutě kvůli díře v ledu. „Jakmile jsem tu díru viděl, bylo mi jasné, že se to nemůže dohrát. Bylo nám to líto hlavně kvůli fanouškům a atmosféře. Poprvé v životě jsem zažil v Letňanech takovou návštěvu a stalo se tohle,“ komentoval pro klubový web útočník Tadeáš Pejchal.

Na jeho slova skutečně došlo. Zbytek utkání musel být přeložený o den a čtvrté utkání, které se mělo hrát také v Letňanech, bylo tím pádem přesunuto na středu a do Znojma. Orli tak budou na domácí půdě sahat po vítězství v sérii a postupu do Chance ligy. V rozloženém třetím zápase totiž vyhráli přesvědčivě 4:0.

„Největší rozdíl mi přijde v síle, ale možná je to jejich nasazení. Zatímco u jiných týmů jsme odražené puky doráželi, Znojmo nám da hokejku přes hokejku a pro nás to končí. Nedokážeme je přetlačit silou v závěrečné části,“ zamyslel se Pejchal.

Není divu, že Znojmo potvrzuje svoji kvalitu. Vždyť ve svých řadách má například zkušeného Tomáše Svobodu, který má na svém kontě přes pět stovek startů v extralize. Letos pak vypomáhal o soutěž výš pardubickému béčku a měl v průměru víc než bod na zápas. Právě on měl na pondělní znojemské výhře největší podíl, když se bodově podepsal pod všechny branky.

„Asi by to pro něj bylo smutné, kdyby nás nezlobil. Není to hráč do druhé ligy, to všichni víme. Bráníme pořád stejně, ale na něj to nestačí,“ mrzí Pejchala.

I přesto ale letňanský útočník i zbytek týmu věří, že Znojmo ještě potrápí a sérii vrátí do Prahy. „Pro Znojmo je to sen. My jim to budeme chtít zkazit a zkusit to ještě vrátit k nám. Chtělo by to jednou vstřelit první gól,“ přeje si Pejchal.

Podaří se Letňanům ještě sérii zdramatizovat?