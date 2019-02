Vladimír Růžička vedl československou reprezentaci jako kapitán už na mistrovství světa v roce 1989, céčko pak na jeho dres přibylo ještě na legendární olympiádě v Naganu o devět let později. Tomáš Jelínek byl pro změnu reprezentačním kapitánem dvou posledních výběrů před rozpadem federace na olympiádě v Albertville a na domácím mistrovství světa v roce 1992. První jmenovaný dnes trénuje extraligový Chomutov, druhý je správcem sportovního areálu v Praze. Oba také mají syny, kteří si ve čtvrtek odbyli premiéry v reprezentačním áčku…

„Táta byl první člověk, který mi řekl, že jsem v nominaci," zavzpomínal Petr Jelínek, který se v dvaatřiceti letech dočkal první pozvánky do nároďáku. Nezvykle opožděný debut si urostlý centr Liberce odbyl předevčírem v Göteborgu, při porážce 2:5 od domácích Švédů vedl čtvrtý útok.

Ostatně i jeho otec si za seniorskou reprezentaci poprvé zahrál až v sedmadvaceti letech. „Nicméně v životě jsem se s tátou nesrovnával a ani nechci. On byl a dodnes je mým vzorem," dodal Jelínek mladší.

Také Vladimír Růžička junior si na debut v národním týmu docela počkal do 27 let, i když na rozdíl od libereckého Jelínka pravidelně reprezentoval v mládežnických kategoriích. „Vůbec jsem s tím nepočítal," přiznal Růžička, který to měl celou kariéru o něco těžší než jeho vrstevníci. Těžko se dalo vyhnout srovnávání s jeho slavným otcem, o to víc, že ten ho jako trenér vedl ve Slavii i nyní v Chomutově. A protože jsme v Česku, došlo i na pokoutní pomluvy o protekci a protežování.

„Tohle jsem nikdy nic moc neřešil. Soustředím se na sebe a nekoukám na lidi okolo," povídal Růžička mladší, jemuž stejně jako Jelínkovi k nominaci na Švédské hry pomohl momentální nedostatek centrů. V Göteborgu schází Roman Červenka či Vladimír Sobotka, kteří by na jaře neměli chybět mezi žhavými kandidáty na účast na světovém šampionátu.

„V Chomutově prožívá svou nejlepší sezonu a přišel čas, aby dostal prostor ukázat se i na mezinárodní scéně," řekl o Růžičkovi reprezentační trenér Josef Jandač.

Pokud jde o Jelínka, ten byl většinu kariéru trochu ve stínu získal si pověst hráče na černou práci. Až v dresu Bílých Tygrů začal dokazovat, že jeho hokejový arzenál je rozsáhlejší. „Vím, že není nejmladší, ale je to takový zarputilý hráč, který nám minule chyběl," prohlásil Jandač.

Dnes v poledne se čeští hokejové utkají s Finskem, zítra je čeká Rusko. Zazáří nováčci se slavnými jmény?

