Rychle inkasovaný gól ovšem slávisty nerozhodil a ti rázem zvýšili aktivitu. Ve druhé třetině se prosadili Žejdl s Žovincem a do třetí části se šlo za stavu 1:2. Krátce po jejím startu přidal třetí gól hostů znovu Žejdl, ale domácí Říha vzápětí snížil. Očekávaný vsetínský tlak ale nepřišel, vítr z plachet jim vzal další gól v jejich síti, tentokrát z hokejky Havrdy. Při hře domácích bez brankáře pak dal v poslední minutě výsledku do prázdné branky Klikorka - 2:5!

"Kluci výborně pracují a je vidět, že to jejich sebevědomí je dobře nastavené v tom, že nás to nesložilo a postupem času jsme vyrovnali hru. Prvních deset minut, kdy byl Vsetín jasně lepší, nebylo od nás dobrých, ale přežili jsme první třetinu. Ve druhé jsme si pomohli přesilovkou, otočili jsme zápas a nesmírnou obětavostí a bojovností všech hráčů jsme ho dovedli do zdárného konce," těšilo Tvrzníka.

Že je Slavia nejlepším týmem Chance ligy v roce 2023, uznal i vsetínský kouč Radim Kucharczyk. "Slavia ukázala, že jí to lepí. Myslím si, že byla dneska lepší a efektivnější. Soupeř góly dal, my se na ně natrápíme, to rozhodlo zápas. Ve druhé třetině jsme měli pasáž, ve které jsme měli hodně střel, ale nespadlo nám to tam. Oni dali ze tří šancí dva góly. Pak ve třetí třetině jsme měli zase tlak, ale jak říkám, my se na góly natrápíme. Už je to asi čtvrtý zápas, gólů dáváme prostě málo. Pokud budeme dávat jeden nebo dva góly za zápas, tak budeme jen těžko vyhrávat," poznamenal.

Vsetín - Slavia 5:2 (1:0, 0:2, 1:3)

Branky: 1. Jenyš (Rob, Smetana), 44. Říha (Přikryl, Sihvonen) - 24. Žejdl (Šmerha, Klikorka), 36. Žovinec (Strnad, Klikorka), 43. Žejdl (Všetečka, Kulda), 47. Havrda, 60. Klikorka (Všetečka). Rozhodčí: Petružálek, Rapák – Polák, Vašíček. Vyloučení 2:5 + Berger (V) a Křepelka (S) 5 minut. Využití 0:1. V oslabení 0:1. Diváků: 2890.

Vsetín: Žukov – Smetana, Krajčík, Němec, Jenáček, Říha, Ondračka – Jenyš, Bērziņš, Rob – Klímek, Klhůfek, Berger – Sihvonen, Přikryl, Hořanský – Koláček, Lichanec, Bláha – Štefka.

Slavia: Málek – Klikorka, Hejda, Žovinec, Křepelka, Barák, Szathmáry, Němeček – Všetečka, Žejdl, Kulda – Šmerha, Kern, Brož – Mrňa, Labuzík, Strnad – Stehlík, Havrda, Simon.

V dalším týdnu čekají Slavii dva domácí týmy proti soupeřům z Vysočiny. Ve středu do Edenu přijede Jihlava, v sobotu Třebíč.

