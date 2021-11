/FOTOGALERIE/ V minulém kole nastříleli hokejisté Slavie čtyři góly ve třetí třetině v Šumperku, kde otočili z 0:3 na 4:3. Něco podobného se jim povedlo i v sobotu. V Jihlavě prohrávali 2:4, ale třemi góly dokázali otočit na konečných 5:4! Rozhodující gól vstřelil 86 vteřin před koncem Jan Kern.

Hokejové utkání mezi HC Dukla Jihlava a HC Slavia Praha. | Foto: Jaroslav Loskot

"Nepovedl se nám vstup do zápasu. Hned zkraje jsme prohrávali 0:1, naštěstí jsme do konce třetiny průběžný stav otočili. V závěru první třetiny a ve druhé části nám pokračovala pětiminutová přesilovka a byla chyba, že jsme ji nevyužili. Zápas mohl vypadat jinak. Byl to bláznivý zápas se strašným množstvím chyb z obou stran a vyhrál asi šťastnější," řekl k utkání trenér Pražanů Pavel Kolařík.