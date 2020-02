Ještě před pár týdny se sparťané mohli pyšnit pozornou a obětavou defenzivou, kterou jistila výtečná dvojice brankářů. V posledních duelech však Pražané darují svým soupeřům množství zbytečných branek a doplatili na to i v Plzni.

Jaroslav Kracík si například při první trefě utkání mohl v klidu vybruslit zpoza branky a zamířit nad rameno Matěje Machovského. A čisté svědomí neměla defenziva ani u třetí a čtvrté trefy západočeského celku, kdy domácí zakončovali za bezbranného brankáře.

„Do půlky druhé třetiny byl zápas vyrovnaný. Pak jsme párkrát hloupě faulovali a nepohlídali jsme si předbrankový prostor. Mají šikovné hráče, hrají dobře a dali nám z toho góly,“ litoval kapitán Michal Řepík.

Zkušený útočník se už v první části vypjatého duelu dostal do rvačky s Adamem Jánošíkem. „Začalo se to strkat a on mi dával rány do obličeje, takže pak bylo těžké od toho odstoupit,“ vysvětloval shození rukavic.

Dva body z pěti duelů

Ani kapitánova obětavost však nepomohla k lepšímu výsledku. Plzeň definitivně rozhodla z přesilových her po zbytečných vyloučeních Pražanů, kteří v závěru příliš neunesli prohru a nakonec posbírali 59 trestných minut nejvíce v celé sezoně.

„Tempo zápasu bylo jako v play-off, s velkými emocemi,“ uvedl trenér Uwe Krupp. Kouč Pražanů byl i přes prohru celkem spokojený. „Hráli jsme energicky, dobře bruslili a dostávali se do šancí,“ prohlásil Krupp.

S neúspěchem se ovšem Sparta poroučela již potřetí v řadě. Z posledních pěti duelů pak vydolovala jen dva body. „Snažíme se, ale momentálně nám to nejde tak, jak jsme si představovali,“ podotkl Řepík.

Další možnost odrazit se budou mít Pražané ve středu proti neoblíbenému Liberci, se kterým v této sezoně neuspěli ani jednou.