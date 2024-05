Martin Šťovíček

Po třinácti letech se vrací do klubu, kde prošel mládežnickými týmy, ale za A tým si nikdy nezahrál. Osmadvacetiletý útočník Martin Šťovíček odehrál minulou sezonu v dresu Znojma, kde měl výborné statistiky a i když tým skončil v Chance lize poslední, v 50 zápasech si připsal 38 bodů.

„Martin je pracovitý útočník, který může hrát na pozici centra i křídla. Je to univerzál, kterého můžeme využít jak v ofenzivní, tak defenzivní zóně," říká slávistický trenér.

„Strávil jsem v Edenu část mladí, takže mi to hned naběhlo, když jsem se sem vrátil. Tehdy jsem na Slavii přišel někdy v šesté třídě z Benátek a mám na to fakt super vzpomínky. Slavia je klub s velkou tradicí a historií, a už mě taky lákalo vrátit se zpátky do Prahy, odkud pocházím,” doplňuje Šťovíček.

