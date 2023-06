Zajímavé odchody i příchody, takové je pokaždé léto hokejové Sparty. Nové vedení klubu přivítalo už čtvrtou posilu. Po Ondřeji Najmanovi, Aaronu Irvingovi a Filipu Chlapíkovi se do služby hlásí obránce Vojtěch Mozík, který se do Česka vrací po osmi letech.

Obránce Vojtěch Mozík, nová posila hokejové Sparty. | Foto: HC Sparta Praha/Jakub Pláteník

„Vojta Mozík je velice kvalitní bek, hrál spoustu let v prestižních evropských soutěžích, to hovoří za vše. Ještě více zpevní naši defenzivu,“ těší šéfa sportovního úseku Sparty Tomáše Divíška. "Má zkušenosti z reprezentace, celkově má spoustu zkušeností, vyhrál extraligu i Ligu mistrů. Věřím, že bude přínosem," přeje si sportovní manažer klubu Jaroslav Hlinka.

Jak bylo zmíněno, do české nejvyšší soutěže se vrací po osmi sezonách v zahraničí. A zažil toho opravdu hodně! V roce 2015 odešel zkusit štěstí do zámoří. Výborně si vedl v dresu Albany Devils, farmě New Jersey, za hlavní tým nastoupil v sedmi zápasech.

Poté se vrátil do Evropy. Dva roky působil v KHL v dresu moskevského klubu Vityaz, odskočil si do švédského Färjestadu, aby se vrátil do KHL v čínském týmu Kunlun, přes Vladivostok pak nabral směr opět Švédsko, poslední sezonu a půl působil v Rögle.

Obránce Vojtěch Mozík, nová posila hokejové Sparty.Zdroj: HC Sparta Praha / Jakub PláteníkRoli hrálo to, že je rodilým Pražákem a chtěl se vrátit domů. "Hodně velkou roli," přiznává. "Bydlíme tady už poslední tři roky, sice pouze přes léto, protože v sezoně jsme žili v zahraničí, ale mám tady rodinu, takže to opravdu hrálo velkou roli. Hodně jsme se nacestovali. Z tohoto hlediska to pro nás bude velká pozitivní změna, na kterou se hodně těším," dodává.

Dalším důvodem byla osoba trenéra Miloslava Hořavy. "Je to velká ikona českého hokeje, bývalý skvělý obránce. Mluvili jsme spolu už dříve a byl to pro mě jeden z důležitých argumentů, proč si vybrat právě Spartu," vysvětluje Mozík.

Přál si nastupovat v dresu číslo 27, ale to ve sparťanské kabině patří Ostapu Safinovi. Výměna prý ale bude možná. "Nebudu to mít levné," směje se nová sparťanská posila.