Další domácí kolaps. Slavia padla s Frýdkem a už jí hodně "teče do bot"

/FOTOGALERIE/ Do konce základní části Chance ligy, druhé nejvyšší soutěže, chybí sehrát ještě patnáct kol. To znamená, že ve hře je ještě 45 bodů. To je o deset více, než hokejisté Slavie nahráli za 37 kol… Ale jejich situace začíná být více než kritická. Z trojice domácích zápasů s nejbližšími soupeři prohráli Pražané i ten druhý. Po Znojmu padli doma 2:3 i s Frýdkem-Místkem a na nesestupové místo ztrácejí aktuálně pět bodů.

Slavia - Frýdek-Místek 2:3. | Video: Deník/Michal Káva