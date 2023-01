"Chtěl bych pochválit Šumperk, protože první třetina byla vyrovnaná a hráli výborně. Byl to rychlý hokej, hrálo se nahoru dolů a šance byly na obou stranách. Hodně nás uklidnil první gól. Vstup do druhé třetiny byl také dobrý, napadaly nám tam góly. Za stavu 4:0 jsme si představovali, že to odehrajeme trochu zkušeněji a nebudeme se za každou cenu hrnout dopředu. Asi jsme si chtěli nahrabat nějaké kanadské body, ale takhle se bohužel hrát nedá. Potřebovali jsme to zabetonovat, hrálo se nahoru dolů a góly jsme dostali my. Naštěstí nám dnes pomohly přesilovky, ve kterých jsme dali dva góly. Jsme strašně rádi, že jsme těžký zápas proti sousedovi v tabulce zvládli za tři body," těšilo trenéra Pavla Kolaříka.