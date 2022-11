"Poslední zápasy se nám nedařilo a už bylo potřeba to zlomit. Myslím si, že tímto výkonem jsme si od začátku šli za prolomením našeho neštěstí," měl po delší době důvody k úsměvům jeden z nejzkušenějších slávistů Michal Poletín.

Slávisté šli do vedení 48 vteřinách hry, kdy se prosadil Všetečka. Psota sice dokázal rychle srovnat, ale to bylo ze strany třebíčské Horácké Slavie vše a ve zbytku utkání stříleli už jen domácí. Ještě do konce úvodní části se prosadili Brož s Pšeničkou a ve 27. minutě vyhnal z třebíčské branky Jekela Poletín. V závěrečné části dali výsledku konečnou podobu Knotek se Strnadem.

"Takticky jsme ho odehráli přesně tak, jak jsme si řekli, až na pár ztrát v první třetině, kdy nám z toho zahrozil ten jeden gól. Pak jsme to dokázali zase vrátit na 2:1, vedení udržet a třetí třetinu už odehrát super defenzivně. A navíc jsme dali ještě další góly, takže perfektní," těšilo Poletína.

Slávisté potřebují body jako sůl. Stále jsou poslední, ale tabulka je hodně vyrovnaná a na osmý Vsetín ztrácejí pouhých šest bodů. Ty ale musí začít pravidelně sbírat! Tento týden k tomu budou mít hned tři příležitosti. V pondělí jedou do Sokolova, ve středu v Edenu hostí remízové krále sezony z Přerova a v sobotu se vydají do Litoměřic, odkud před pár dny získali nového hlavního kouče Daniela Tvrzníka.

Slavia - Třebíč 6:1 (3:1, 1:0, 2:0)

Branky: 1. Všetečka (Žovinec, Matyáš), 7. Brož (Knotek, Všetečka), 15. Pšenička (Houška, Roth), 27. Poletín (Knotek, Roth), 43. Knotek (Žovinec, Roth), 59. Strnad (Kern, Havrda) - 6. Psota (Dočekal, Bittner). Rozhodčí: Hucl, Koziol – Kotlík, Pěkný. Vyloučení 4:3. Využití 1:0. Diváků: 697.

Slavia: Málek – Klikorka, Matyáš, Žovinec, Roth, Hejda, Szathmáry, Barák – Mrňa, Žejdl, Závora – Všetečka, Knotek, Brož – Havrda, Kern, Strnad – Pšenička, Poletín, Houška.

Další výsledky: Přerov - Litoměřice 2:3 po sn, Poruba - Jihlava 4:1, Šumperk - Vsetín 7:3, Frýdek-Místek - Prostějov 3:2 po pr, Kolín - Zlín 4:3, Pardubice B - Sokolov 3:4 po pr.