Včerejším dnem odstartovala závěrečná generálka české reprezentace před blížícím se šampionátem v Rize. Poprvé se pořadatelem Českých hokejových her stala Praha, která obdržela výjimku ze strany Ministerstva zdravotnictví.

Konec prázdným tribunám, fanoušci jsou zpět na ochozech!

„Pocity jsou nádherné, nepopsatelné. Nebyli jsme na hokeji více než rok, takže se samozřejmě velmi těšíme,“ radostně líčil ještě před zápasem Pavel z Litvínova.

Bylo to dlouhé čekání. Vidět hokej opět naživo se zdálo být nesplnitelným přáním. „Je to smutné. Ten pohled na prázdné tribuny je odstrašující a děsivý. Od nepaměti jezdíme na všemožné výjezdy a šampionáty a kdo to zná, tak ví, že tam panuje obrovská chemie mezi týmem i fanoušky, což nám moc chybí,“ popisoval jiný fanoušek z party z Pardubic.

Ale i samotné rozvolnění podmínek má svůj háček. Pokud se chcete podívat na nejlepší české hráče, sledovat, jak se po ledě prohání i esa ze zámoří, musíte si hrábnout do své kapsy. Ke vstupu do arény fanouškům nepostačí kromě lístku na zápas jen klasický antigenní test, nýbrž ten PCR. Tedy ten, za který si taky sami zaplatíte.

Ani to však neodradilo věrné české příznivce. Na středeční duel s Finskem jich dorazilo k jedné tisícovce a na ledě to bylo znát. „Je to samozřejmě příjemné vidět lidi na tribuně. Snad i pro ně to bylo konečně nějaké pozitivum, že mohli přijít na hokej do krásné haly,“ líčil hrdina utkání Roman Will.

Pochvala od hokejistů

Brankář působící v Čeljabinsku si navíc velice pochvaloval kázeň a morálku fanoušků. „Když jsem se díval do hlediště, tak jsem viděl, jak měli všichni respirátory a dodržovali rozestupy. Skvělé! Takhle to musí vypadat, aby se situace dál zlepšovala,“ dodal s úsměvem na rtech.

O2 arena letos pamatuje pouze ticho a prázdnotu všude kolem. Až nyní v květnu se opět rozjasnilo světlo naděje. „Už se nemůžu dočkat na ten zvuk bruslí, bouchání puku o mantinel. Jsou to věci, které nám před rokem a půl přišly naprosto všední, ale dnes si jich budeme nesmírně vážit. My si to jdeme jednoznačně užít!“ znělo z úst fanouška Pavla.

„Konečně si jdeme zafandit a uvidíme kluky naživo. Chceme je podpořit, jak jen to půjde, protože si uvědomujeme, jak těžký rok to byl i pro ně.“ Jenže jak pro koho.

Třeba v Rusku byli čeští zástupci zvyklí na normální mumraj. Samotný brankář Šimon Hrubec a útočník Jiří Sekáč oslavovali titul s Omskem před zaplněným svatostánkem. Naopak extraligoví hráči zažívají v Praze doslova dejá vu. „Cítili jsme se výborně. Fanoušci byli skvělí a moc nám pomohli,“ prozradil střelec vítězné branky s Finskem Matěj Stránský.

Český tým zvládl za hlasité podpory příznivců první utkání v rámci programu hokejových her, když porazil výběr Finska 2:1. Nejtvrdší oříšek je však čeká až v sobotu proti sborné. „Na zápas s Ruskem se těšíme nejvíc. Vzhledem k současné situaci to opět nabralo na velké pikantnosti, takže nás čeká velká bitva. Naštěstí i s námi na tribuně!“ hlásila parta z města perníku.

Sobotní duel bude navíc poslední zkouškou týmu před odletem do Rigy.

Samotný šampionát začíná již příští pátek. První ostrý test? Opět Rusové.