Plzeň přijela na led Sparty ve skvělé formě, se čtyřzápasovou vítěznou šňůrou. To není nic tak převratného, ale tři z těchto čtyř zápasů vyhráli Západočeši s čistým kontem! Inkasovali jediný gól a skóre z této série měli 10:1!

Ujali se rychlého vedení, když se v páté minutě prosadil Přikryl, ale hned vzápětí srovnal Vitouch. Hostům patřila první půle druhé části, kdy je poslal do trháku 1:3 dvěma trefami Suchý. Domácí se ale oklepali ještě před druhou sirénou, o vyrovnání se postarali Horák s Chlapíkem.

Velké drama gradovalo v poslední dvacetiminutovce a deset minut před koncem vrátil Spartě vedení Vitouch. Hosté si situaci v závěru zkomplikovali vyloučením, ale nakonec se dostali i ke hře bez brankáře, do prázdné klece pak pečetil výsledek na konečných 5:3 Chlapík.

"Myslím si, že jsme si nezasloužili prohrát, předvedli jsme dobrý výkon i aktivní hru. Měli jsme to dobře rozehrané, nejslabší pasáž hry jsme předvedli ve druhé části, kdy jsme se sice dostal do vedení 3:1, ale domácí nám několikrát ujeli. Poslední dějství jsme začali i díky oslabení trošičku pod tlakem, ale i v něm jsme měli šanci. Poté jsme měli tlak, ale bohužel jsme inkasovali my, což zápas rozhodlo," řekl k utkání plzeňský kouč Miloš Říha.

Sparta - Plzeň 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Branky: 6. Vitouch (Matuškin, Šmerha), 32. Horák (Kaše, E. Thorell), 38. Chlapík (Pavelka, Šmerha), 50. Vitouch (Šmerha, Prymula), 60. Chlapík – 5. Přikryl (Kindl, Suchý), 22. Suchý, 30. Suchý (Přikryl). Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Lhotský, Svoboda. Vyloučení 3:5. Využití 1:0. V oslabení 0:1. Diváků: 1000.

Sparta: Machovský – Matuškin, Němeček, Polášek, Pavelka, Dvořák, Moravčík, Jurčina – E. Thorell, Horák, Kaše – Forman, Chlapík, Doležal – Prymula, Vitouch, Šmerha – Strnad, Stoljarov, Dvořáček.

Plzeň: Pavlát – Kaňák, Holý, Graňák, Kremláček, Budík, Kindl, Kvasnička – Dufek, Mertl, Lang – Suchý, Bulíř, Přikryl – Blomstrand, Kodýtek, Schleiss – Marcel, G. Thorell, Malát.

Sparťané prožívají hodně nabitý týden, během něhož sehrají hned čtyři zápasy. Po úterní bitvě s Plzní je ve čtvrtek čeká domácí duel s Karlovými Vary, v pátek jedou do Brna a v neděli doma hostí Vítkovice.

