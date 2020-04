V Chomutově jste skončil v listopadu a od té doby čekal na nabídku. Měl jste jich více?

Nějaké možnosti jsem řešil a čekal, jak se vyvinou. Určitě jsem chtěl zůstat u chlapů. Jsem tedy rád, že jsme se i v této těžké době brzy domluvili se Slavií.

Domluva tedy byla rychlá a snadná?

Splnilo se mi, co jsem chtěl. Jsem nadšený, že budu v takovém klubu. Jirka Veber mi zavolal a během dvou pohovorů s ním a majitelem panem Tichým jsme se na všem domluvili.

Vaše angažmá v Chomutově bylo první u dospělého hokeje. Jaký pro vás byl přechod od mládeže?

Junioři jsou tvární, k chlapům si musíte najít cestu, aby vše fungovalo pro tým. Ke každému z nich musíte mít zvláštní přístup.

Jak zpětně hodnotíte působení na severu Čech?

Moc bych to nechtěl komentovat, aby to nevyznělo divně. Ověřil jsem si, že jsem schopný vést tým v první lize. V Chomutově se nám podařilo s manažerem Vláďou Hudáčkem vybudovat konkurenceschopný tým.

Proti Slavii jste chomutovské Piráty v minulé sezoně vedl dvakrát a vždy vyhrál.

Slavia měla nový tým, plný mladých kluků a hodně podceňovaný. Bylo ale vidět, že se startuje něco nového. A na nás teď bude to posunout.

Jaký styl hokeje je vám nejbližší?

Musíme kontrolovat hru a hrát na puku. Je tu mladý a perspektivní tým, doplněný o zkušené hráče. Nikdy jsem nevyznával obranný styl, útočná hra kluky posune.

Váš asistent bude Jiří Doležal a trenérem brankářů zůstává Roman Málek. Vybíral jste si vy nebo vám byli určeni?

Jirka Veber mi říkal, koho k sobě budu mít, a já to uvítal. Romana znám dlouho, byli jsme spolu i v nároďáku, Jirka je pojem, byl vynikající hokejista a je i trenér. Na spolupráci s nimi se těším.

Jak bude probíhat letní příprava v současné situaci?

Máme tři varianty a záleží, jak se vše bude vyvíjet a co stát povolí. Chceme mít společnou přípravu a pevně věřím, že začneme 4. května.

Podílíte se také na posilování týmu?

Ano, jsem v úzkém kontaktu s Jirkou Veberem a řešíme nová jména, kterými by se dal kádr doplnit.



Kdo je Martin Štrba?



Narodil se 22. března v jihočeském Dolním Bukovsku. S hokejem začal ve Veselí nad Lužnicí a ještě v žákovských kategoriích přestoupil do Českých Budějovic. Tam nakoukl do extraligy a vypracoval se mezi hlavní opory týmu. V roce 2004 však ani on nezabránil sestupu a odešel zkusit štěstí do Ruska. Ve Spartaku Moskva se ale výrazněji neprosadil a brzy se vrátil do Budějovic. Poté nastupoval i za Liberec a za Spartu, v níž patřil do nejproduktivnějšího útoku ligy Štrba–Marek–Ton a v letech 2006 a 2007 s ní slavil mistrovský titul. V reprezentaci odehrál 11 zápasů. Hráčskou kariéru ukončil v roce 2011 v prvoligovém Táboře a začal trénovat mládež.