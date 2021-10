Chceme se dostat co nejdál, hlásí sparťan Chlapík

Spartě stačil v úterý večer v Bremerhavenu jediný bod, aby postoupila do další fáze hokejové Ligy mistrů. Pražané ale hodili za hlavu nějaké taktizování, vyhráli 3:1 a postoupili do osmifinále této soutěže. "Je to pro nás prestižní záležitost," přiznal pro klubový web útočník Filip Chlapík, střelec vítězného gólu.

Hokejisté Sparty mají důvod k radosti. V kapse mají postup do osmifinále Ligy mistrů. | Foto: HC Sparta Praha

Jaký je pocit být jediným českým týmem v play-off Ligy mistrů?

Je super, že takhle reprezentujeme celé Česko. Liga mistrů je pro nás prestižní záležitost, chceme však pokračovat co nejdále, abychom prokázali svojí kvalitu. Projevilo se na začátku zápasu náročné cestování autobusem?

Měli jsme už po příjezdu trénink, takže někteří kluci únavu vyjezdili. V první třetině jsme měli rychlá oslabení, což určitě nepomohlo klukům, kteří ho nehrají a na led se nedostali. Měli jsme trošku těžké nohy, ale pak jsme se zvedli. Pomohl vám vedoucí gól o to víc, když jste věděli, že Växjö jasně vede?

Už před naším zápasem kluci říkali, že vedou 2:0. Věděli jsme, že musíme uhrát alespoň bod. Kdyby Växjö prohrálo, už by byl náš zápas o ničem a hrálo se asi jinak. My jsme díky tomu o stupínek dál, abychom se naučili vyhrávat takové důležité zápasy. Bylo dobře, že jsme byli trošku pod tlakem. Jak celou skupinu Ligy mistrů hodnotíte? Kde je největší rozdíl oproti extralize?

Extraliga má základní část, zatímco tady se o něco hraje každý zápas. Liga mistrů je super soutěž, pro mě osobně super porovnání s ostatními týmy v Evropě. Švédské, finské i německé týmy mají kvalitu, ale my jsme ukázali tu svou. Kam byste se chtěl podívat v osmifinále?

Chtěl bych do Švýcarska, ať si ho trošku užijeme. (usmívá se) Město si tolik neužijeme, ale vidět cestou alespoň přírodu a okolí by bylo hezké.