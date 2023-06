Organizační výbor hokejového mistrovství světa 2024 v Praze a Ostravě představil první plán cen vstupenek. Ty se budou pohybovat v rozmezí jednoho až pěti tisíc korun v závislosti na atraktivitě týmů a místa v aréně. „Museli jsme zohlednit spoustu faktorů. Ať už jde o nárůst cen energií a celkovou inflaci. Ale také ekonomickou sílu českých rodin. Chceme udělat prémiovou sportovní akci, která bude dostupná pro všechny fanoušky,“ vysvětluje Petr Bříza, prezident pražského organizačního výboru.

Jak bude vypadat rozdělení míst v arénách do jednotlivých kategorií?

Máme tři základní kategorie. Je to rozdělené dle atraktivity. V posledních měsících jsme detailně zvažovali negativní dopady současné nákladové situace. Od roku 2015 se výrazně zvedly náklady. Máme tu inflaci. Na druhou strachu chceme a potřebujeme umožnit vstup co nejvíce divákům. Velmi detailně diskutujeme, jaká má být maximální cena vstupenek, abychom to nepřepnuli. Na druhou stranu je to mistrovství světa, které se tu koná jednou za devět let. A to je spojeno s extrémními náklady. Jsme zodpovědní za ekonomiku celého mistrovství. Náš příjem je z 95 procent tvořen z příjmů ze vstupenek. Ne ostatními právy. To vše skládáme dohromady, abychom dokázali obhájit cenovou politiku a aby byla přijatelná a pochopitelná. I proto je tu právě ono rozdělení do tří kategorií. Vždy tu bude skupina, co si chce koupit exkluzivní lístky. Na druhou stranu je tu i třetí kategorie, kdy po vzoru NHL nebo jiných velkých sportovních akcí budou k dispozici vstupenky v nižší cenové hladině.

Můžete konkrétně představit cenové hladiny?

V první fázi budeme prodávat denní baličky. To bude od poloviny října. V první kategorii budou vstupenky za dva až pět tisíc za denní balíček. Na začátku roku 2024 přistoupíme k takzvanému roztržení balíčků a budeme prodávat jednotlivé zápasy. Když se bavíme o 2000 až 5000 za denní balíček, jedná se o dva až tři zápasy. Máme až pět dní, kdy můžou být až tři zápasy za den. Druhá kategorie je 1500 do 4500 korun. Ve třetí kategorii pak jsou za 1000 až 3000 korun za den.

Máte kalkulaci, kolik by bylo potřeba diváků, abyste se dostali s hospodařením do kladných čísel?

Dodnes jsme dáváni za vzor jako nejúspěšnější mistrovství. V roce 2015 jsme měli 741 690 diváků. To byla obsazenost arén asi 89 procent. To je hodně vysoká laťka. Teď nám ale nahrává ostravská skupina, kde jsou hodně silné fanouškovské komunity Slováků, Poláků a Lotyšů. Kapacita arény je tam menší. Předpokládáme, že tam budou lístky rychle rozebrané. Tyto týmy budou při tomhle plánu hrát každý den. K tomu je tam USA, Švédsko a Německo. To je silná skupina. Ale i Praze bude silná. Jen je tu ještě větší aréna. Navíc bychom rádi jako v roce 2015 udělali rodinné zápasy, zápasy pro školy. Rádi bychom co nejvíce fandům, rodinám i malým fanouškům umožnili užít si atmosféru mistrovství světa. To je úkol nás a organizátorů. K tomu potřebujeme i úspěšný český tým. Ale musíme pracovat s variantou velké zábavy, velkého festivalu, atraktivity.

Dá se popsat rozdíl v cenách na zápasy s nejlepšími týmy a naopak při slabší obsazenosti?

Důkladně jsme se tím zabývali a máme jednotlivé kalkulace. Musíme ještě počkat, jestli nám všech 16 týmů schválí hrací program. Samozřejmě že některé týmy nechtějí hrát tři dny po sobě. Záleží tedy, jak se změní herní plán. Předpokládám, že to moc nebude. Nechceme však předbíhat. Až budeme mít kompletně schválený herní plán v červenci, tak budeme vědět, jaké varianty předložíme výkonnému výboru. Nechci teď předjímat, abych řekl konkrétní čísla. Pak by kolegové z výkonného výboru mohli říct, že o tom nebyli informováni. Takže finální slovo bude mít nejvyšší orgán Českého hokeje, který zvolí jednu z variant.

Mohlo by se stát, že pokud budou tři atraktivní zápasy v jednom dni, že dokonce překročíte slibovanou hranici cen?

S tím nepočítáme. To ani matematicky nevychází. I pokud to šoupneme, tak jeden ze silnějších týmů nebude hrát. V Praze jsou čtyři zajímavé týmy, v Ostravě dokonce pět nasazených týmů. Když hraje český tým s nejsilnějšími soupeři, je to takzvaný regulérní zápas. Pak když bude hrát Kanada s Finskem, bude záležet i jaký hrací den to v týdnu bude. Ze zkušeností víme, že víkendy jsou velmi silné. V Rize bylo čtyři a půl tisíce Čechů, čtyři tisíce Slováků. To jsou silné dny, kdy očekáváme velký zájem. Snažíme se po minulých zkušenostech napasovat ten nejlepší model.