První ročník Sparťanské pětky se konal loni a vydařil se náramně. Zúčastnilo se ho přes 600 běžců a díky nim se vybralo 50 tisíc korun, které pomohly týmu sparťanských sledge hokejistů.

Letošní výtěžek bude věnován Dominikovi Bohuňovskému, obrovskému fanouškovi Sparty. Trpí spastickou kvadruparézou, nejčastější a zároveň nejtěžší formou dětské mozkové obrny, kvůli které je trvale upoután na invalidní vozík. To mu ale nebrání, aby navštěvoval s tatínkem nejen všechny zápasy doma v O2 areně, ale i spoustu tréninků hokejového mužstva.

Znají ho všichni hráči, se kterými si často před zápasem i po něm přijíždí ťuknout pro štěstí. Ti ho za jeho neutuchající podporu vždy rádi odmění minimálně společnou fotografií nebo dárkem přímo z kabiny. Letošní dárek od fanoušků Sparty však bude rozhodně tím největším.

Nejvěrnější fanoušek

Výtěžek z běhu půjde na nový elektrický vozík, který Dominikovi obrovsky usnadní život. „Věříme, že co nejvíce sparťanských fanoušků pomůže jednomu z nich, který neměl v životě tolik štěstí. Přesto patří mezi ty nejvěrnější,“ říká útočník Lukáš Pech, který patří mezi největší Dominikovy oblíbence.

Stejně jako loni se i letos 20. června zúčastní běhu hráči A-týmu, mládežnických kategorií, realizačního týmu i managementu klubu. Součástí sparťanského dne bude autogramiáda hráčů, dorazí oba maskoti a fanoušci se mohou těšit i na další doprovodný program. I tentokrát obdrží startovní balíčky od sparťanských partnerů.

Pětikilometrová trať závodu opět začne přímo na ploše holešovické Tipsport areny a povede parkem Stromovka zpět do haly. Do hlavního závodu se opět mohou zaregistrovat také firmy, a to do speciálního skupinového závodu, který bude součástí hlavního běhu, součástí Sparťanské pětky je i dopolední závod pro střední školy.

Termín: čtvrtek 20. června 2019 Start: hlavní závod -18.00 hodin; závod studentů - 10.00 hodin Registrační poplatek: do 16. června: 350 Kč, od 17. června a na místě: 500 Kč Více informací na webu www.hcsparta.cz/petka.