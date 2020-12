Mohlo to být ještě o něco lepší, ale slávisté ve středu trochu překvapivě v Edenu podlehli Prostějovu těsně 2:3 a reputaci si budou chtít napravit dnes odpoledne na ledě čtvrtých Benátek nad Jizerou.

„Na zápas s Prostějovem už nikdo z nás nechce vzpomínat,“ přiznává útočník Petr Kafka. Proč? Pražané totiž ještě na začátku druhé části vedli dvoubrankovým rozdílem, ale pak třikrát inkasovali a body se vezly na Hanou.

Přijde dnes průlom?

„Vedli jsme 2:0, poté jsme z nějakého důvodu přestali hrát a přistoupili jsme na jejich styl hry, kdy puk nepřetržitě nahazují a plácají do středního pásma. To byla naše největší chyba zápasu, přizpůsobit se jejich hernímu stylu. Z tohoto hlediska to právem otočili, nezbývá nám nic jiného než se z toho ponaučit a jít dál,“ dodává střelec jednoho z gólů do prostějovské sítě.

Kafkovi hodně svědčí spolupráce s hvězdným parťákem Petrem Vampolou. „Je to hráč extraligové třídy a jeho schopnosti a zkušenosti jsou na hřišti obrovsky znát. Pro mě je radost nastupovat vedle takového hráče a hrozně si toho vážím,“ pochvaluje si jednatřicetiletý útočník červenobílých.

Dnešní zápas na ledě Benátek začíná úderem patnácté hodiny. V minulé sezoně se oba tito soupeři spolu utkali dvakrát a vždy slavili domácí. Podaří se to slávistům prolomit?