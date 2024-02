Frýdek-Místek nezachytil vstup do duelu a už po 33 vteřinách prohrával po brance Berana. Ještě do konce první třetiny srovnal Macháček. Ve druhém dějství se situace opakovala. Všetečka vrátil Slavii náskok, ještě do pauzy odpověděl Doktor. Rozhodnutí přinesla 43. minuta a přesilovková trefa hostujícího Gumana. Více branek už 1249 diváků v hale nevidělo.

„Prohráli jsme o gól, těžko se mi hovoří. Kdybychom vyhráli, tak jsme se zachránili. Takhle je to stále ještě otevřené, ale pořád to máme ve svých rukách,“ řekl úvodem pro klubový web trenér Frýdku-Místku Martin Hrnčár.

„Opět jsme nezačali dobře, kdy jsme inkasovali hned při prvním střídání. V tom momentě jsme však začali být výrazně lepší, hlavně ve druhé třetině jsme soupeře přehrávali. Bohužel tam bylo absolutně nesmyslné vyřešení situace, ze které nám soupeř dal gól na 1:2,“ kroutil nechápavě hlavou kouč Rysů.

„Opět jsme se dokázali vrátit do zápasu, rozhodla jedna přesilová hra soupeře a nepokrytý hráč. Jak jsem už řekl, stále to máme ve svých rukách, bude to ale drama až do samého konce. Uděláme však maximum pro to, abychom ten závěr zvládli,“ dodal Martin Hrnčár.

„Jsme šťastní, že po této výhře se Slavia zachránila a i pro příští sezonu budeme pokračovat v první lize. Hned v první minutě jsme vstřelili gól, čímž jsme si jakoby umocnili ten pocit, že se nám dál nemůže nic stát. Na můj vkus to bylo až moc otevřené,“ vykládal trenér Slavie Aleš Totter.