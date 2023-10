Benešov – Kolín B 6:5 SN (2:1, 1:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 10. Zderadička (Beran, Souš), 20. Dušek (Zderadička, Sládek), 22. Starec (Sládek, Zderadička), 56. Zderadička (Znamenáček), 60. Dušek (Starec), rozhodující nájezd Polesný - 9. Jindra (Kratochvíl), 37. Křeček (Semirád), 42. Häusler (Kratochvíl), 47. Svoboda (Hyšpler, Jindra), 55. Hyšpler (Jindra, Häusler). Rozhodčí: Píša – P. Karda, Z. Karda. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:1. Diváci: 172.

Michal Kaňka, hráč Benešova: Utkání bylo jako na houpačce. Ze začátku jsme hráli úplně něco jiného, než jsme si řekli, a soupeře jsme pouštěli do brejků. Jeden využili a dostali se do vedení. Zlepšenou hrou jsme zápas otočili na 3:1. Nějakou naší lehkovážností jsme si nechali dát zbytečný gól do šatny. Ve třetí třetině jsme Kolín pustili do otočení výsledku. Bojovností kluků, kteří to nevzdali, se nám podařilo vyrovnat. V prodloužení se hrálo bez šancí a čekalo se jako by na nájezdy. Rozhodli jsme hned tím prvním, který Polesný proměnil. Štěpus už žádný gól nedostal. Jak už víme z loňského play-off, Kolín je těžký soupeř, jsou tam mladí brusliví kluci. Jsme nakonec rádi za ty dva body, i když jsme zase mohli mít i tři.

Report z webu HC Lev Benešov: Lépe do utkání vstoupili hosté, když Štěpánka v domácí brance překonal Jindra. To se ale nelíbilo domácím, konkrétně Filipu Zderadičkovi, který hned v dalším střídání srovnal účty. Přelom první a druhé třetiny patřil modrožlutým, nejprve těsně přes první pauzou poslal Lvy do vedení Pavel Dušek, aby hned po přestávce navýšil David Starec. Zdálo se, že Benešov míří za dalšími třemi body, ale tři minuty před koncem druhé třetiny snížil laciným nahozením hostující Křeček. Další branku do Štěpánkovy sítě zkraje třetí třetiny přidal Häusler a začínalo se zase od začátku. Když v 47. minutě překlopil misky vah na kolínskou stranu Svoboda, vypadalo to s modrožlutými všelijak. Pět minut před koncem sice srovnal Kuba Zderadička, ale hned za jedenáct vteřin nato vsítil branku i Kolín, konkrétně Hyšpler. Rozuzlení tak přinesl 35 vteřin před koncem třetí třetiny Pavel Dušek svým druhým gólem v utkání. Jelikož v prodloužení branka nepadla a jediným úspěšným střelcem v nájezdech byl domácí Honza Polesný, zůstal bonusový bod a výhra v Benešově.

Radek Smitka, trenér Kolína: Měli jsme dobrý vstup do utkání, ze kterého jsme vytěžili první branku. Soupeři se ale podařilo rychle vyrovnat a v závěru třetiny šel do vedení z přesilové hry. Ve druhé třetině soupeř využil další přesilovou hru hned zkraje a v tu chvíli nám zlé zatápěl. Naštěstí se nám v této pasáži podařilo vše ubránit a pomalu opět srovnat hru. Snížení jsme se dočkali v závěru druhé třetiny. Ve třetí jsme měli dobrý vstup a trpělivě jsme šli za vyrovnáním. Podařilo se nám to vcelku rychle po pěkné individuální akci. I nadále jsme byli aktivní, přidali ještě dva góly a šli do vedení 5:3. Závěr jsme si chtěli už pohlídat a nepouštět soupeře do tlaku. Nabízeli se nám znovu další šance z brejků, které jsme chtěli hrát jak profesoři hokeje a tak nastalo potrestání. Nedáš, dostaneš a soupeř snížil po našem špatně vyřešeném brejku dva na jednoho. Benešov pak ještě ze závěrečného tlaku vytěžil srovnávací branku. V prodloužení branka nepadla a tak se šlo do nájezdů. Nám se bohužel nepodařilo proměnit ani jeden, Benešov jeden proměnil a tak bere dva body, my jen jeden. Dneska jsme měli odvést všechny tři body. Prohráli jsme si to sami a nestalo se to poprvé.