Cenné dva body. Ve Frýdku rozhodl v prodloužení Průžek

Hodně důležitý zápas absolvovali o víkendu hokejisté Slavie. Zápas 24. kola Chance ligy je totiž poslal na led Frýdku-Místku. Utkaly se dva nejhorší týmy tabulky druhé nejvyšší soutěže a v případě výhry domácích by se Pražané propadli až na samé dno. To se ale nestalo, do Edenu se vezly dva body za výhru 3:2 po prodloužení.

Slávisté ve 24. kole Chance ligy vyhráli ve Frýdku-Místku 3:2 po prodloužení. | Foto: Deník/Michal Káva