/FOTO, VIDEO/ Zvedají se konečně hokejisté Slavie? Ve 29. kole Chance ligy na domácím ledě porazili Přerov 3:2. Stále jim ale patří poslední příčka tabulky, jelikož vyhrály i týmy Frýdku-Místku a Znojma.

Chance liga, 29. kolo: Slavia - Přerov 3:2. | Foto: Deník/Michal Káva

"Řekli jsme si, že budeme lovci, budeme celý zápas bruslit a nebudeme ustupovat. Takovou bychom chtěli identitu Slavie," odkrývá cestu k úspěchu kouč sešívaných Aleš Totter.

Slávisté do zápasu vstoupili aktivně, ale nedokázali to brankově vyjádřit. Důležitý moment k dalšímu vývoji utkání přišel v závěru první části, kdy hosté hráli přesilovku, brankář Málek navíc přišel o hokejku, ale ani z těch nejvyloženějších pozic nedokázali Přerovští trefit i prázdnou branku. Domácí skákali do střel, jejich obětavost fanoušci hodně hlasitě ocenili.

Druhá část patřila slávistům. Za záda Postavy se mezi 28. a 40. minutou trefili Knotek, Brož a Průžek a do třetí části se šlo za stavu 3:0.

Vypadalo to, že domácí dokráčí k poklidnému vítězství, ale hosté de dokázali vrátit zpět do zápasu. Ve 46. a 49. minutě se trefili Goiš s Pechancem a rázem to bylo o jediný gól.

Přerovští v závěru zkusili hru bez brankáře, ale slávisté jim nic nedovolili a zápas dovedli k cennému vítězství.

"Myslím si, že jsme výborně otočili hru, dali krásný gól a přidali další dvě pěkné branky z přesilovek. Závěr jsme mohli mít klidnější, kontrolovali jsme hru a kotouč, ale dvakrát jsme pustili soupeře do třetiny a bylo to najednou 3:2. Závěr jsme ale dokázali sehrát dobře a poslední dvě minuty v pěti proti šesti jsme výborně sehráli kotouče a udrželi jsme se dlouho v rohu útočného pásma," pokračoval Aleš Totter.

Slavia - Přerov 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Branky: 28. Knotek (Havrda, Kremláček), 30. Brož (Kulda, Guman), 40. Průžek (Knotek) - 46. Goiš (Svoboda), 49. Pechanec (Krisl). Rozhodčí: Svoboda, Valenta – Baxa, Pěkný. Vyloučení 3:2 + Doležal (Přerov) 5 a 20 min. Využití 2:0. Diváků: 732.

Slavia: Málek – Žovinec, Křepelka, Kremláček, Holý, Klikorka, Kajínek – Beran, Kulda, Guman – Všetečka, Knotek, Průžek – Havrda, Slavík, Brož – Strnad, Polák, Slavíček.

Zdroj: hokej.cz