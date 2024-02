Tahle výhra chutnala hodně sladce! Hokejisté pražské Kobry vyhráli domácí zápas nadstavby proti Chebu. Svého úhlavního rivala v tabulce udolali 3:2 po nájezdech.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

"Držíme se na postupové příčce, v pátek máme Písek, a ten je povinnost porazit," těšilo kouče Kobry Miloslava Šebu při hodnocení na klubovém webu.

Na úvodní gól čekali diváci do deváté minuty, kdy se prosadil chebský Davídek. O pár minut později srovnal Vlček, vzápětí ale vrátil Chebu vedení Čejka.

Hlavní konkurenty máme venku, bude to pro nás výhoda, míní kouč Slavie Totter

Stav 1:2 platil až do 52. minuty. Hosté bojovali o udržení náskoku, domácí o vyrovnání… a podařilo se to druhé, Nagy poslal zápas do prodloužení. V něm vítězný gól nepadl a muselo dojít na samostatné nájezdy. Z nich připsal Kobře bonusový bod Šťastný - 3:2!

"Vypadalo to, že se budeme s Chebem přetahovat až do konce, takže to dnes jsou důležité body. Hra ale byla velmi neurovnaná. V první třetině, kdyby dal Kamil Bříška gól, tak by to vypadalo jinak. Trápili jsme se, měli jsme zbytečná vyloučení, důležité tak byly dvě Vlčkovo trefy, byť jednu tečoval Nagy," dodal kouč Šeba.

Sparta opět vzdala hold. Před více než 15 tisícovkami diváků přejela Liberec

Kobra - Cheb 3:2 po sn (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Vlček, 52. Nagy (Vlček, Urban), rozhodující nájezd Šťastný – 9. Davídek (Prošek, Kašpar), 16. Čejka (Švec). Rozhodčí: Pastier – Teršíp, Tuháček. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 89.

Kobra: Málek – Stejskal, Holý, Horáček, Dudáček, Pelant, Duda, Wolf – Bříška, Urban, Šťastný – Vlček, Tichý, Kvasnička – Matuška, Nagy, Míšek – Houška, Petrák.

Cheb: Kašpar – Stejskal, Vogel, Karpov, Innanmaa, Vápeník, Kořán, Jonák – Klíma, Krutina, Rozhon – Skuhravý, Vašíček, Tóth – Vlach, Švec, Prošek – Davídek, Čejka.

Vsetín neměl v Edenu šanci. Slavia vyhrála počtvrté v řadě