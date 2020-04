Jistě, odpískání play-off se dotklo většiny extraligových klubů, ale právě Pražané se příliš netajili tím, jak moc věří v celkový úspěch. Základní část totiž Spartě přes některé méně vydařené pasáže (které odnesl vyhazovem kouč Uwe Krupp) docela vyšla. Nové trenérské dvojici Miloslav Hořava, Josef Jandač se podařilo tým v pravý čas probrat a ve čtvrtfinále proti Kometě se od něj čekaly velké věci.

„Je strašná škoda, že se ta série neuskuteční,“ litoval kapitán Michal Řepík. On a jeho parťáci tak místo zápasového zápřahu jen individuálně trénují a řeší méně příjemné věci, jako je třeba dočasné snižování platů. „Sparta se o nás během sezony skvěle stará a toto je ideální příležitost, jak to klubu vrátit zpět. Myslím, že to pro všechny byla samozřejmost,“ uvedl Řepík.

Jádro týmu zůstává

Pražský tým vstoupil do uplynulé sezony pod velením nového managementu v čele s generální manažerkou Barborou Snopkovou Haberovou. Tu kromě celkového třetího místa v základní části a stabilizace klubu těšila především návštěvnost v libeňské O2 areně: s rekordním průměrem 10 330 diváků na domácích zápasech Sparta jasně vládla extralize a v celoevropském měřítku skončila osmá (žádný jiný český tým se nedostal přes osm tisíc diváků).

Důležitější jsou však nyní vyhlídky na nový ročník. Šéfka věří, že sparťané v něm budou ještě silnější. „Tým zůstává z velké části pohromadě. S většinou hráčů, kterým po sezoně končila smlouva, jsme domluveni na jejím prodloužení. Osa týmu zůstává stejná a velice silná,“ řekla Snopková Haberová pro klubový web.

Příliš mnoho zraněných

Kontrakty prodloužili třeba Řepík, Miroslav Forman, Milan Jurčina, Tomáš Dvořák a naposledy Jan Buchtele, v blízké budoucnosti by měla být zveřejněna i další jména. Prozatím zůstává i hbitý talent Lukáš Rousek, po kterém v NHL pokukuje Buffalo. Podle hráčova agenta Martina Podlešáka ale mladý útočník zamíří za velkou louži až za rok.

I tak se Sparta rozhlíží po posilách. „Několik potenciálních máme samozřejmě vyhlédnutých, v tomhle ohledu nezahálíme. Vzhledem k počtu zápasů, které nás čekají, musíme mít daleko širší kádr,“ upozornila Snopková Haberová.

Podobně mluvil trenér Jandač, podle kterého měla Sparta během sezony až příliš hráčů na marodce. „Je třeba tomu přijít na kloub,“ řekl kouč, který věří, že už v květnu bude moci zahájit obvyklou přípravu.

Po víc než rozpačitých výsledcích v posledních letech éry Petra Břízy (v roce 2017 nezdar ve čtvrtfinále, v dalších dvou ročnících vypadli Pražané už v předkole) znamenala sezona 2019/2020 restart a jednoznačný návrat mezi extraligovou elitu. Na zkoušku ohněm v play-off ale nedošlo. Kdy se hladoví fanoušci dočkají titulu?