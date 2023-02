Určitě. Byl to zápas o šest bodů, nikdo nechtěl udělat chyby. Věděli jsme, že se hraje o šestku, takže to určitě bylo znát i na hokeji.

Trenér Daniel Tvrzník říkal před zápasem, že právě tohle utkání může být klíčové v boji o play off a předkolo. Bylo to opravdu tak?

Určitě to bylo důležité, protože jsme od sebe byli jen o bod. Koukal jsem, že Přerov prohrál, takže tam se to dotáhne… Určitě to byl jeden z klíčových zápasů. Pro nás jsou ale klíčové všechny.

Utkání skončilo 3:5. Čekal jste tak divoký výsledek?

Když to po první třetině bylo 0:0, tak jsem si myslel, že to bude o jednom gólu. Pak se to ale rozstřílelo. Byl to dobrý zápas.

První branka padla až v polovině utkání, když jste se prosadil z bezprostřední blízkosti.

Byla to dobrá práce před bránou. Odrazilo se to k nám, šli jsme si za tím a nakonec jsme byli odměnění.

Střelecky jste se ale prosadil hned dvakrát. Jak góly padly?

První byl náhodný. Když končila přesilovka, tak to Venca Krliš nahodil do brány a ode mě se to odrazilo. U druhého gólu mi to Strny dal krásně před bránu a trefil jsem to. Radši bych ale góly vyměnil za tři body.

Před druhým gólem jste vystartoval po slavícím Zdeňku Sedlákovi, který následně vyfasoval trest za nesportovní chování. Co se tam stalo?

Oni dali gól a ten frajer něco řval na naši střídačku. To se prostě nedělá. Pak za to byl od rozhodčích vyloučený a dali jsme z toho gól, tak aspoň trochu trest a zadostiučinění.

Pomáhají vám právě podobné emoce k lepším výkonům?

Asi jo. Když jsem to viděl, tak asi potřebuju být víc nas*aný.

V posledních zápasech jste se obecně rozstřílel a z posledních šesti duelů jste si odnesl čtyři branky. Cítíte, že se forma lepší?

To ani nevím, letos mi to absolutně nestřílí. S góly je to hrozné. Jsem rád, že jsem se aspoň zase trefil. Od toho, abych nějaké góly dával, tady jsem. Je to ale z mé strany hrozné.

Zlín jste naposledy porazili 4:0, to ale právě vrcholila jeho krize. Jak se zlepšil od té doby?

Když si vzpomenu na poslední zápas, tak to byl úplně jiný Zlín. Nehráli tam vůbec nic, byli fakt strašní. Tak hrozný Zlín jsem dlouho neviděl. Zato dneska hráli fakt dobře. Byli organizovaní, lítali a hrálo se do těla. Tenhle zápas byl fakt výborný.

Jak se vám osobně hraje proti Zlínu?

Mně se proti nim hraje dobře. Tentokrát to byl fakt dobrý zápas, bylo znát, že se blíží play off. Byly tam emoce, hrálo se rychle a bylo to náročné. Dobrý zápas, jen jsme bohužel udělali víc chyb a prohráli.

Na konec základní části máte pořádně těžký los. Co od posledních utkání očekáváte?

Máme opravdu těžký los. Teď jedeme do Prostějova, pak do Jihlavy mezitím máme doma Vsetín. Jsou to zápasy, které nás připraví na play off. Musíme je vyhrát.

