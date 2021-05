Tvorba kádru na nadcházející ročník probíhala systematicky a v návaznosti na to, že Boleslav se díky svým výsledkům kvalifikovala do hokejové Ligy mistrů. „I s ohledem na účast v Lize mistrů, ve které si přejeme také uspět, chceme po „covidovém“ roce opět držet širší kádr, vytvořit v týmu zdravou vnitřní konkurenci, zkvalitnit některé posty, dál zapracovávat hráče z Akademie a opět se pokusit posunout výkony jak jednotlivých hráčů, tak i celkově týmu,“ prohlásil staronový sportovní ředitel Bruslařského klubu Radim Vrbata.

Zelenobílý dres Boleslavi už nadále nebudou oblékat brankář Marek Schwarz, obránci Conor Allen, Ondřej Dlapa a Karel Klikorka a útočníci Brandon Alderson, David Cienciala a Joona Jääskeläinen.

Povedlo se udržet ostatní opory v čele se silným gólmanským tandemem Jan Růžička, Gašper Krošelj, pokračuje i kapitán Martin Ševc, pod smlouvou je i ofenzivní tahoun David Šťastný a nově klub informoval i o prodloužení svazku s Oscarem Flynnem.

V rovině posil se Mladá Boleslav tentokrát držela čistě československé cesty – do města automobilů přichází tři Češi a tři Slováci. Podle abecedy to jsou:

Jan Dufek, útočník, který má za sebou působení v kanadské juniorské soutěži a poslední tři sezony hrál za Zlín. Čtyřiadvacetiletý forvard nakoukl i do národního týmu, naposledy v přátelském utkání s Rakouskem při výhře 7:2 dal gól a jednou nahrával. „Honza je dalším mladým útočníkem s potenciálem, je to velice dobrý bruslař. Věříme, že perfektně zapadne do našeho systému,“ řekl na jeho adresu sportovní manažer Václav Nedorost.

Jan Eberle, nejzkušenější z nových tváří. Jednatřicetiletý útočník vyrůstal na Kladně, potom působil tři sezony v Olomouci a poslední tři roky hájil barvy Plzně. „Jedná se o velice zkušeného útočníka, který dlouhodobě prokazuje svou kvalitu. Jsme přesvědčení, že v roli, do které ho bereme, tedy na defenzivu a oslabení, a se svou pracovitostí a bojovností, bude důležitým článkem našeho týmu,“ říká Nedorost.

Adam Jánošík, zkušený obránce, který působil v kanadské juniorce, KHL i v extralize. V české soutěži si udělal dobré jméno v Liberci, loňský ročník strávil napůl v Litvínově a Plzni a poslední sezonu hrál za švédský Oskarshamn. „O Adama velice stojíme už několik let. Je to vynikající, charakterní obránce, který nebude mít problém zapadnout do kabiny. Adam je v nejlepších hokejových letech a jeho komplexnost a tvrdost je to, co jsme hledali,“ prohlásil na jeho adresu Nedorost.

Miloš Kelemen, teprve jednadvacetiletý slovenský útočník, který zatím svůj celý hokejový život spojil s rodným Zvolenem. V uplynulé sezoně v jeho dresu ve 45 zápasech nasbíral 19 branek i asistencí, dvakrát si zahrál za slovenskou reprezentaci do 20 let. „Miloš prožil průlomovou sezonu ve slovenském Zvolenu. Jedná se o mladého a dobře bruslícího útočníka, který má v našich očích hodně potenciálu ještě se zlepšovat,“ chválí nejmladší akvizici Nedorost.

Andrej Košarišťan, jediný nově příchozí gólman, který před pár dny pomohl Kladnu k postupu do extraligy. Před působením u Rytířů chytal za několik slovenských klubů a v posledních dvou letech byl stabilní součástí slovenské reprezentace. „Andrej odchytal první sezonu v tuzemsku v první lize, pomohl Kladnu k postupu do extraligy. Měl by doplnit naši silnou brankářskou dvojici a poprat se o svoje místo,“ uvedl Nedorost.

Pavel Pýcha, produktivní obránce a dosud lídr českobudějovického Motoru. Pětadvacetiletý bek je rodák a odchovanec Budějovic, kam se vrátil i po pěti letech v Salzburgu. S Motorem zažil i postup do extraligy, v níž v uplynulé sezoně z obrany nastřádal deset branek a šestnáct asistencí. „Pavel je výborný hráč do přesilovek s výtečnou rozehrávkou. Jsme moc rádi, že si vybral nabídku a vizi našeho klubu. Jde o velice talentovaného obránce, který se zlepšuje každým rokem a my věříme, že tak bude činit i nadále, a že dodá naší obraně element, který nám chyběl,“ hlásí Nedorost.

Aktuální soupiska BK Mladá Boleslav k 1. 5. 2021:

Brankáři: Košarišťan Andrej, Krošelj Gašper, Růžička Jan.

Obránci: Bernad David, Fillman Mitchell, Hrbas Marek, Jánošík Adam, Jasečko Sebastian (JUN), Moravec David (JUN), Pláněk Martin, Pýcha Pavel, Ševc Martin, Šidlík Petr, Vacík Dominik (JUN).

Útočníci: Bičevskis Maris, Claireaux Valentin, Dufek Jan, Eberle Jan, Flynn Oscar, Grim Jan, Houška Vladislav (JUN), Kelemen Miloš, Kotala Jakub, Kousal Pavel, Lunter Mário, Najman Ondřej, Polák Vojtěch (JUN), Stránský Jan, Strnad Jakub, Szturc Gabriel (JUN), Šťastný David, Závora Jan (JUN), Zbořil Adam.