„Současným úkolem číslo jedna je určitě dotáhnout podobu kádru pro příští ročník co nejblíže naší ideální představě,“ říká v rozhovoru nový slávistický majitel, který za toho předchozího, Vladimíra Pittera, působil v představenstvu.

Když se ohlédnete za téměř už rokem v roli majitele klubu, jaký máte pocit? Ne z odehrané sezony, ale z vašeho rozhodnutí se do toho pustit.

Pocity mám zatím dobré, a to jak z práce kolegů uvnitř klubu, tak z průběžného umístění A-týmu v tabulce. Z toho tedy plyne, že i z rozhodnutí se do toho pustit.

Proběhla vám někdy během sezony v hlavě věta: „Že já to bral“?

Možná velice krátce a na chvilku těsně po koupi, kdy se provalily zkreslené údaje o cash flow a zjistilo se, že na dokončení minulé sezóny bylo potřeba dvakrát více peněz, než bylo prezentováno při prodeji. To se podařilo zvládnout a od té doby už jsem si to nikdy neřekl.

Co pro vás bylo nejnáročnějším úkolem v úplných počátcích, po vašem vstupu do klubu?

Zajistit financování na tuto sezónu a na dodržování splátkových kalendářů mimohokejovým subjektům, které jsme domluvili.

Je hodně náročné shánět partnery pro druhou nejvyšší hokejovou soutěž?

Shánět partnery pro náš klub je velmi náročné, ale nedokážu posoudit, jestli je to tím, že jsme ve druhé nejvyšší soutěži. Osobně si nemyslím, že v extralize by to bylo lehčí, a to hlavně z důvodu, že se těch peněz musí sehnat daleko víc.

Důležité bylo, že po několika sezonách klub opět má sportovního manažera. Dovedete si představit fungování klubu bez něj?

Mně osobně vyhovuje, že máme sportovního manažera a věřím, že když jsou s trenérem naladěni na stejnou notu, mohou se vzájemně doplňovat a zároveň si konstruktivně oponovat, což by mělo mít pozitivní vliv na celé mužstvo.

Během roku se řešilo, že by se extraliga uzavřela. Jaký jste na to měl názor? Byť to nakonec padlo…

Já osobně jsem proti uzavření extraligy, ale nebudu hodnotit něco, co se ve skutečnosti ani pořádně neprezentovalo. Veliký rozdíl by byl, pokud by byla extraliga uzavřená nebo jen nesestupová.

Každopádně by uzavření bylo pro 1. ligu hodně velkým problémem, že? Hrálo by se „jen“ o první místo, které nic navíc nenabízí, sponzory i fanoušky by to mohlo přestat bavit…

Přesně tak, pro partnery i fanoušky by tato soutěž zcela jistě ztratila na atraktivnosti.

Jaký je váš názor na systém Chance ligy, který se mění téměř každé dva až tři roky. Uvítal byste změnu, která by byla platná na dlouho dobu? Případně jakou?

Určitě bych uvítal, aby byl systém soutěže několik sezon po sobě stejný. Jak přesně by měl vypadat, si nechám poradit od zkušenějších.

Jak hodnotíte dosavadní vystoupení týmu?

Současné umístění v tabulce hodnotím velice pozitivně a jako příjemné překvapení. Je vidět, že máme mladý, ale poměrně kvalitní tým. Z toho můžou pramenit jak vítězné, tak bohužel i ty opačné série. Důležité je, že se neustále pracuje na tom, abychom chyby co nejlépe napravovali a neustále se zlepšovali. Jsem rád, že se v tomto každý snaží začít u sebe.

V polovině února se muselo definitivně rozhodnout, zda bude Petr Vampola nastupova za Kladno nebo za Slavii. Co nakonec rozhodlo pro to, že zůstal u Jaromíra Jágra?

Rozhodlo jeho přání pomoci Kladnu extraligu zachránit. Pro Slavii toho v první půlce sezóny dělal mnohem více, než na čem jsme byli domluveni. Významným dílem přispěl k umístění v první polovině tabulky, a proto jsme mu vyšli následně vstříc.

Bude slávistou i v příští sezoně?

Petr se v současné době se plně soustředí na závěr sezóny v Kladně. Co bude dál, se uvidí.

Na začátku roku 2020 přišla série výher i porážek. S jakým konečným umístěním byste byl vy osobně spokojený?

Udržet se v první šestce by bylo super. Potom by se mi líbilo v play-off jednou postoupit a pak … (usmívá se)

Honí se vám v hlavě třeba už něco, o čem víte, že byste to chtěl pro příští ročník zlepšit?

Honí se mi toho v hlavě spousty, a to nejen v souvislosti s příštím ročníkem, ale i s tímto letošním. Současným úkolem číslo jedna je určitě dotáhnout podobu kádru pro příští ročník co nejblíže naší ideální představě.

Jak reálné je, že by Slavia opět v budoucnu postoupila do extraligy?

Nyní se soustředíme na vyvrcholení letošní sezóny, do příští se pokusíme kádr ještě posílit a v jejím průběhu uvidíme. Vše záleží na množství partnerů, které se nám podaří na následující sezónu získat.

Tady bychom se nebavili pouze o milionech do hráčského kádru, ale také do stadionu, že?

Už abychom tady ten problém měli. Jinak co se týče stadionu, tak se snažíme hledat cesty, jak jeho modernizaci provést.

Klub neustále vylepšuje zázemí stadionu, zejména pro mládež. Tedy takové věci, které běžný fanoušek nevidí, ale pro rozvoj klubu jsou velice důležité. Do čeho, co se týče stadionu, se v poslední době investovalo a co stadion třeba v nejbližší době ještě čeká?

Drobné rekonstrukce a úpravy probíhají prakticky neustále. Z těch významnějších investic za poslední dobu bych zmínil například výměnu mantinelů, modernizaci sociálních zařízení v mládežnických šatnách nebo nové vybavení centra mládeže. Aktuálně probíhá postupná výměna osvětlení na stadionu a po sezoně nás čeká výměna chladícího zařízení.

Když se sejde zápas s fotbalovou Slavií, děláte akce pro fanoušky, že mohou chodit na fotbal i hokej zároveň (s fotbalovou vstupenkou na hokej zdarma, s hokejovou permanentkou na fotbal zdarma). Budete s fotbalovými kolegy pořádat i další vzájemné akce?

Při těchto akcích vždy závisí na rozlosování obou klubů. V aktuální sezoně už podobnou akci neplánujeme, ale do budoucna chceme v tomto směru ve spolupráci s fotbalovou Slavií pokračovat. Letos nám vyšel domácí zápas na stejný den třikrát a vždy se nám podařilo významně podpořit návštěvnost a atmosféru. Byli bychom ovšem rádi, kdyby se nám tito fanoušci na stadion vraceli i na další zápasy.

Jste fotbalovým fanouškem?

Ano, jsem i fotbalovým fanouškem Slavie. Poslední sezóny si samozřejmě užívám. Zvláště loňský rok byl opravdu parádní.

Před několika týdny klub získal generálního partnera, který se po několika letech objevil na dresu místo velkého loga. Je to jednou z klíčových záležitostí sezony?

Získání každého takového partnera je pro nás velice důležité. Společnost Xiaomi je v současné chvíli jedním z našich největších, status generálního ale nemá. Během jednání o spolupráci jsme měli několik variant umístění loga na dresu a partnerovi jsme nabídli tuto variantu do konce letošní sezony s možností rozšíření spolupráce na sezonu další.