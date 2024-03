Ve znamení dvou rekordů završili hokejisté Sparty základní část extraligy. Na ledě domovské O2 areny porazili Mladou Boleslav 2:1, díky čemuž završili první část soutěže se ziskem 111 bodů - klubový rekord! A ten druhý? Průměrná domácí návštěva 11586 diváků je rekordem celé extraligy.

Spokojenost? Ano, ale jen dílčí. "Je to pěkné, na rovinu říkám, že bodů mohlo být i více. Myslím si, že jsme pár zápasů prohráli zbytečně. Když se na to poohlédnu zpět, tak těch výkyvů nebylo tolik a sezonu jsme odehráli se stabilními výkony. Rekord je hezký, ale všechno se před play-off maže," řekl v rozhovoru pro klubový web obránce Michal Kempný.

Pochvaloval si také přízeň fanoušků. "Všichni si té podpory moc vážíme. Jsme rádi, že jich na každý zápas chodí tolik. Věřím, že nás i v play-off poženou dopředu," vzkázal jim.

Další potěšující zprávou je to, že se postupně vyprázdnila sparťanská marodka a do vyřazovacích bojů tak půjde tým v plné síle. "Jsme rádi, že se kluci postupně vracejí. Všechny drobné zranění se teď doléčí. Máme pár dní volno, takže si myslím, že se všichni dají do kupy," míní Kempný.

Po krátké pauze se sparťané zase sejdou a budou pilovat formu na rozhodující momenty. "Myslím si, že bude důležité odpočinout si a připravit se na nejdůležitější část sezony. Jak se vrátíme do tréninku, tak budeme pracovat na rozdílových věcech. Určitě zahrneme speciální formace. Musím za všechny v šatně říct, že se hrozně moc těšíme na start bojů o titul," dodala opora zadních řad Sparty.

