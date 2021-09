„Odehráli jsme náročný duel, bylo to parádní utkání. Jsme rádi, že jsme získali dva body,“ těšilo Erika.

A jak přiznal, souboj proti bratrovi si užil. „Z obou stran to bylo hodně speciální. Naposledy jsme proti sobě hráli před spoustou let, užili jsme si to. Jsme spolu v úzkém kontaktu, jsme nejlepší kamarádi. Docela často se navštěvujeme v Praze a Plzni, jsem moc rád, že jsme v Čechách spolu,“ vypráví.

Rodiče jejich vzájemný souboj přímo na stadionu neviděli. „Zápas sledovali online, určitě to pro ně byl skvělý zážitek,“ dodal mladší z bratrské dvojice.

Plzeňští v O2 areně vedli po první části o dva góly, ale ve velké bitvě domácí dokázali zápas srovnat a deset minut před koncem i otočit. Nakonec se ale šlo do prodloužení, v jehož druhé minutě rozhodl únik zmiňovaného Erika Thorella.

"Do zápasu jsme vstoupili špatně a trošku lehkovážně. Byly tam zbytečné fauly, na které furt apelujeme a máme jich v zápasech hodně. Bohužel nám k tomu ani moc nejde oslabení, takže jsme z toho inkasovali. Ve třetí třetině už jsme trošku víc dominovali, hráli jsme víc na kotouči, měli jsme dobrý pohyb, ale pořád nám chybí větší tlak do brány a zakončení. Hodně kombinujeme. Po našem obratu zase přišla nesmyslná vyloučení, jak do konce zápasu, tak i do tří. Soupeř to využil a vyrovnal. V prodloužení to bylo už z naší strany perfektně odehrané," pochvaloval si člen sparťanského trenérského štábu Tomáš Hamara.

Sparta Praha - Škoda Plzeň 4:3 po pr. (0:2, 1:0, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 32. Polášek (R. Horák, Řepík), 50. R. Horák (Sobotka), 52. Moravčík (E. Thorell), 62. E. Thorell (Chlapík) - 9. G. Thorell (Kvasnička), 18. Schleiss (Dzierkals, Bulíř), 54. Schleiss (Dzierkals, Bulíř). Rozhodčí: Hodek, Šindel - Brejcha, Votrubec. Vyloučení 6:4, navíc Dvořák (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití 0:2. Diváků: 5641.

Sparta: Salák - Moravčík, Mikliš, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Polášek, R. Jeřábek - Řepík, R. Horák, Sobotka - Chlapík, D. Kaše, E. Thorell - M. Forman, D. Vitouch, Buchtele - Z. Doležal, Zikmund, Prymula.

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, Budík, Jiříček, Graňák, Kvasnička, J. Kindl, L. Kaňák - Schleiss, Mertl, Dzierkals - Bulíř, Kodýtek, Kantner – M. Lang, G. Thorell, Blomstrand - Kuťák, F. Přikryl, Malát.