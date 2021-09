"Byl to opravdu velký zážitek. V mládeži jsem proti Brnu hrával několikrát, ale v áčku je to úplně něco jiného. Fanoušci nás hnali neskutečně dopředu, za podporu jim patří velký dík," usmíval se.

"Odehráli jsme těžké utkání. První třetina skončila nerozhodně, z obou stran byla hodně urputná. Ve druhé třetině jsme bohužel inkasovali ve vlastním oslabení, ale před koncem druhé třetiny jsme ještě vyrovnali. Ten gól nás nakopl. V dalších minutách to byl velký boj, za dva body proti Brnu jsme moc rádi," těšilo útočníka Pražanů Patrika Prymulu.

/FOTOGALERIE/ Derby dvou odvěkých rivalů přilákalo do O2 areny téměř devět tisícovek diváků, kteří sledovali perfektní hokejovou bitvu mezi domácí Spartou a brněnskou Kometou. Hosté dvakrát vedli, ale Pražané dokázali vždy srovnat a v prodloužení pak o výhře 3:2 rozhodla sparťanská přesilovka a gól Chlapíka.

