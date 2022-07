Konkrétně má středočeský celek na soupisce už čtyři brankáře, devět obránců a osm útočníků. Defenzivní otázka by tak v klubu mohla být prakticky vyřešena a očekávat se dá hlavně posílení ofenzivních řad.

Právě v nich ale Benátky nad Jizerou odpálily největší přestupové bomby. Z Kolína získaly produktivního Davida Šafránka, který by měl s přehledem i na druhou nejvyšší soutěž, a z pražské Kobry přivedly Kamila Bříšku, jednoho z vůbec nejproduktivnějších druholigových hokejistů u nás. Velkým úspěchem byl také zisk brankáře Martina Sejpala z Kolína a udržení klubové ikony Daniela Špačka.

V poslední době se ale vedení středočeského klubu povedlo doplnit sestavu o další zajímavá jména. Zatím poslední akvizicí se stal jednadvacetiletý obránce Jan Klodner, který má z minulých let zkušenosti i s první ligou.

Druhá hokejová liga zná herní model, Benátky potkají na Západě šestnáct soupeřů

„Bohužel loňská sezóna pro mě nebyla úplně povedená. Chance liga byla nastavena tak, jak byla nastavena, mladí nedostávali moc prostoru, tak jsem byl rád za střídavý start do Havlíčkova Brodu. Po sezóně jsem přemýšlel, co dál. Bydlím a studuji v Praze a zároveň chci hodně hrát, takže je to pro mě naprosto vyhovující,“ vyjádřil se pro klubový web Klodner, který v uplynulém ročníku hrál vedle Havlíčkova Brodu i za Kolín.

V obraně benáteckého klubu teď doplní dalších osm hráčů. Mezi nimi nechybí čtyřiadvacetiletý Jan Mašek, který bude u týmu působit i jako trenér mládeže, nebo Milan Antoš, syn bývalého hráče a televizního experta stejného jména. Hlavně Antošův hokejový příběh je zajímavý. Poté, co se nedohodl se Slavií, s hokejem sekl a celou loňskou sezonu vynechal. Teď ale brusle opět obuje.

„Měl jsem chuť hrát. Kontaktoval mě zdejší trenér Tonda Nečas, který se dozvěděl, že jsem skončil, jestli bych to nechtěl zkusit právě v Benátkách,“ osvětluje pro klubový web Antoš. „Rok jsem sice nehrál, ale věřím, že jsem schopný dobře potrénovat a dostat se zpět,“ dodává.

Benátky staví silný tým na druhou ligu. Mají brankářskou jedničku i střelce

Teď se Antoš pokusí svoji kariéru poněkud restartovat v dresu Benátek, které dokazují stavbou kádru velké ambice. Jak vyhlásilo vedení, klub se pokusí na stadion přilákat diváky, kteří se nedokázali identifikovat s mužstvem silně napojeným na extraligový Liberec. Povést by se jim to mohlo. Mužstvo s hráči, jako jsou Šafránek a Bříška, bude ve druhé lize určitě bavit.

První prověrka na nově se tvořící mužstvo čeká už 5. srpna. Benátky sehrají celkem devět přípravných zápasů před sezonou a postupně vyzvou Letňany, Mělník, Kobru Praha, Děčín a Dynamo Pardubice „B“. Velkým zpestřením pak bude souboj s německým týmem Lausitzer Füchse, který hraje druhou nejvyšší německou soutěž.

Aktuální soupiska Benátek nad Jizerou

Brankáři: Daniel Hofman, Radim Hradiský, Martin Sejpal, Ondřej Šuhájek.

Obránci: Milan Antoš, Jan Klodner, Lukáš Kulvejt, Jan Mašek, Tomáš Mrkvička, Michal Němeček, Lukáš Šípek, Martin Tondr, Tomáš Tržický.

Útočníci: Kamil Bříška, Jan Dvořák, Vojtěch Havlas, Pavel Hejňák, Petr Král, David Šafránek, Daniel Špaček, Dominik Zumr.

Trenér Staněk opouští Poděbrady. Krajský přebor vymění za divizní Benátky